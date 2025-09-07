محتجون يخطون شعارات مناهضة للإبادة على واجهة متجر يهودي في براغ

فلسطين أون لاين

07 سبتمبر 2025 . الساعة 11:15 بتوقيت القدس
متابعون رأوا أن الشعارات تعبّر عن رفض شعبي لتواطؤ بعض الدول الأوروبية مع حرب الإبادة "الإسرائيلية"
ترجمة عبد الله الزطمة

تعرض متجر يهودي في العاصمة التشيكية براغ، الأسبوع الماضي، للاحتجاج من خلال كتابة عبارات مثل "فاشيون" و"الهولوكوست 2025"، في حادثة رأى فيها البعض تعبيرًا غاضبًا عن الاحتجاج ضد الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في غزة.

ووفق ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" اليوم الأحد، فقد أفادت وسائل إعلام تشيكية بأن الحادث وقع فجرًا في حي فينوهرادي، وهو الثالث خلال شهر، دون أن يتم توقيف أي مشتبه به حتى الآن. وأظهرت كاميرات المراقبة رجلاً يرتدي قبعة "سومبريرو" لحظة تنفيذه العمل.

رئيس الجالية اليهودية في براغ وصف الحادث بأنه "مرفوض ويتجاوز الحدود"، فيما رأى متابعون أن الشعارات تعبّر عن رفض شعبي لتواطؤ بعض الدول الأوروبية مع العدوان الإسرائيلي الذي خلّف آلاف الضحايا في غزة.

تأتي هذه الحادثة وسط تزايد مظاهر الاحتجاج الرمزي في عدد من العواصم الأوروبية، رفضًا لاستمرار الاحتلال بالإبادة الجماعية ضد غزة، وازدواجية المعايير الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الهولوكوست #حرب الإبادة

