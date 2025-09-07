حماس تختتم زيارة إلى مصر لبحث إنهاء الحرب وتعزيز العمل الوطني المشترك

اختتم وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء أمس السبت، زيارة إلى جمهورية مصر العربية، تناولت سبل إنهاء الحرب على قطاع غزة ووقف تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وضم الوفد برئاسة زاهر جبارين، وعضوية حسام بدران وكمال أبو عون وغازي حمد ومحمود مرداوي، حيث التقى فصائل فلسطينية ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات فلسطينية ورجال أعمال في العاصمة القاهرة، بهدف التشاور وتطوير العمل المشترك ورسم خارطة طريق وطنية.

وأكدت الحركة أن وحدة الموقف والميدان تمثل الضمانة لإنهاء الحرب وتعزيز صمود الفلسطينيين في وجه سياسات التدمير والتهجير الممنهجة، التي ينتهجها الاحتلال ضمن مساعيه لإعادة احتلال مدينة غزة.

جاءت الزيارة تزامنا مع تصاعد جرائم الاحتلال في قطاع غزة وتزايد سياسة التدمير والتهجير الممنهجة، وذلك في إطار الخطط الصهيونية لإعادة احتلال مدينة غزة واستمرار الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

واتفقت الفصائل الفلسطينية، وفق البيان، على مواصلة البحث عن آليات لإنهاء الحرب، وإسناد صمود أهالي غزة، والتصدي للعدوان المتصاعد في الضفة والقدس، إلى جانب تعزيز الشراكة الوطنية لإدارة المرحلة المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين