فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

محتجون يخطون شعارات مناهضة للإبادة على واجهة متجر يهودي في براغ

حماس تختتم زيارة إلى مصر لبحث إنهاء الحرب وتعزيز العمل الوطني المشترك

مظاهرات أوروبية وعالمية تطالب بوقف حرب الإبادة في غزة ومعاقبة "إسرائيل"

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

صاروخان يستهدفان مستوطنات غلاف غزة

مصطفى عابد يحذّر: ذوو الإعاقة البصرية في غزة يواجهون الإقصاء والموت البطيء

إيكونوميست: صادرات "إسرائيل" من السلاح تمنحها نفوذاً سياسياً وتحصنها من العقوبات

فيلم “صوت هند رجب” يفوز بجائزة الأسد الفضي في مهرجان البندقية

إصابة 6 فلسطينيين في هجمات شنها مستوطنون إسرائيليون

مجازر متواصلة واستهداف للنازحين.. حرب الإبادة على غزَّة تدخل يومها الـ702

حماس تختتم زيارة إلى مصر لبحث إنهاء الحرب وتعزيز العمل الوطني المشترك

07 سبتمبر 2025 . الساعة 10:20 بتوقيت القدس
...

اختتم وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء أمس السبت، زيارة إلى جمهورية مصر العربية، تناولت سبل إنهاء الحرب على قطاع غزة ووقف تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وضم الوفد برئاسة زاهر جبارين، وعضوية حسام بدران وكمال أبو عون وغازي حمد ومحمود مرداوي، حيث التقى فصائل فلسطينية ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات فلسطينية ورجال أعمال في العاصمة القاهرة، بهدف التشاور وتطوير العمل المشترك ورسم خارطة طريق وطنية.

وأكدت الحركة أن وحدة الموقف والميدان تمثل الضمانة لإنهاء الحرب وتعزيز صمود الفلسطينيين في وجه سياسات التدمير والتهجير الممنهجة، التي ينتهجها الاحتلال ضمن مساعيه لإعادة احتلال مدينة غزة.

جاءت الزيارة تزامنا مع تصاعد جرائم الاحتلال في قطاع غزة وتزايد سياسة التدمير والتهجير الممنهجة، وذلك في إطار الخطط الصهيونية لإعادة احتلال مدينة غزة واستمرار الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

واتفقت الفصائل الفلسطينية، وفق البيان، على مواصلة البحث عن آليات لإنهاء الحرب، وإسناد صمود أهالي غزة، والتصدي للعدوان المتصاعد في الضفة والقدس، إلى جانب تعزيز الشراكة الوطنية لإدارة المرحلة المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #الفصائل الفلسطينية #حرب الإبادة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة