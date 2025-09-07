فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

صاروخان يستهدفان مستوطنات غلاف غزة

مصطفى عابد يحذّر: ذوو الإعاقة البصرية في غزة يواجهون الإقصاء والموت البطيء

إيكونوميست: صادرات "إسرائيل" من السلاح تمنحها نفوذاً سياسياً وتحصنها من العقوبات

فيلم “صوت هند رجب” يفوز بجائزة الأسد الفضي في مهرجان البندقية

إصابة 6 فلسطينيين في هجمات شنها مستوطنون إسرائيليون

مجازر متواصلة واستهداف للنازحين.. حرب الإبادة على غزَّة تدخل يومها الـ702

حماس تؤكد انفتاحها على مقترحات تحقق وقفا دائما لإطلاق النار

أكثر من 1200 متظاهر في لندن رفضاً لحظر حركة العمل من أجل فلسطين

إصابة 17 فلسطينيا بمواجهات مع قوات الاحتلال في طوباس

احتجاجات إسرائيلية واسعة في تل أبيب والقدس للمطالبة بصفقة تبادل تنهي الحرب

صاروخان يستهدفان مستوطنات غلاف غزة

07 سبتمبر 2025 . الساعة 09:51 بتوقيت القدس
...
سرايا القدس أعلنت أنها قصفت مستوطنة “نتيفوت” بصاروخين

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي رصد صاروخين أطلقا من وسط قطاع غزة، صباح الأحد، باتجاه منطقة نتيفوت والمستوطنات المتاخمة للقطاع، حيث أطلقت صفارات الإنذار.

وادعت قوات الاحتلال أنها اعترضت أحد الصاروخين، بينما سقط الآخر في منطقة مفتوحة.

وأعلنت سرايا القدس أنها قصفت مغتصبة “نتيفوت” بصاروخين رداً على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا.

وتواصل المقاومة التصدي لقوات الاحتلال في محاور التوغل، وتستهدف مستوطنات الغلاف بصواريخ بين الحين والآخر في تأكيد على فشل الاحتلال في القضاء على مقدرات المقاومة الفلسطينية لإطلاق الصواريخ أو منع تنفيذ عمليات تستهدف قواته بشكل شبه يومي بعد نحو عامين على حرب الإبادة.

وفي السادس من أبريل/نيسان الماضي، أطلقت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حوالي 10 صواريخ على مدينة أسدود، ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

وينفذ جيش الاحتلال حاليا عمليات تدمير واسعة في مدينة غزة، حيث ينسف مربعات سكنية بأكملها ويدمر ما بقي من مبان متعددة الطوابق من أجل تهجير السكان، تمهيدا لاجتياح المدينة واحتلالها ضمن عملية “عربات جدعون 2″.

من جانبها، أطلقت كتائب القسام عمليات “عصا موسى” للتصدي لقوات الاحتلال، واستهدفت في الأيام القليلة الماضية عددا من الدبابات والآليات وحشودا من القوات في عدة مناطق، ولا سيما حي الزيتون جنوبي مدينة غزة وجباليا شمالي القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
#مستوطنات #طوفان الأقصى #نتيفوت

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة