فيلم “صوت هند رجب” يفوز بجائزة الأسد الفضي في مهرجان البندقية

فاز فيلم “صوت هند رجب” عن حرب غزة والذي يجسد مأساة طفلة فلسطينية استشهدت وعائلتها بنيران الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة العام الماضي، بجائزة “الأسد الفضي” في مهرجان البندقية السينمائي مساء أمس السبت.

وجسد الفيلم الذي تضمن التسجيل الصوتي الحقيقي للشهيدة الطفلة هند، الساعات الأخيرة من حياتها وهي بعمر 5 سنوات عندما قتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي مع 6 من أقاربها بقصف سيارة لجأوا إليها جنوب غرب مدينة غزة في 29 يناير/ كانون الثاني 2024.

وقد أثار الفيلم بكاء الحاضرين خلال عرضه الأول في مهرجان البندقية السينمائي، وسط هتافات “فلسطين حرة”.

ووسط الدموع، وقف المنتجان التنفيذيان خواكين فينيكس وروني مارا لتهنئة المخرجين وطاقم العمل، الذين رفعوا صورة هند خلال التصفيق الحار والتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية إسرائيلية متواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت مخرجة العمل التونسية كوثر بن هنية التي صفق لها الحاضرون وقوفا عند استلامها جائزتها “لا يمكن للسينما أن تُعيد هند إلى الحياة وتمحو الفظائع التي ارتُكبت بحقها”، لكنها “قادرة على حفظ صوتها (…) لأن قصتها ليست لها وحدها، بل هي قصة مأساوية لشعب بأكمله يعاني من إبادة جماعية ترتكبها حكومة إسرائيلية مجرمة تتصرف بإفلات من العقاب”.

وعن الفيلم، الذي يتضمن التسجيل الصوتي الحقيقي لهند رجب قبل مقتلها بلحظات، أضافت المخرجة التونسية: إن “صوت هند، هذه الطفلة ذات الخمس أعوام، هو في النهاية صوت غزة تطلب المساعدة”.

وأضافت بن هنية، المرشحة لجائزة “الأوسكار”، أنه “كان لا بد من إنتاج فيلم كهذا لأن القصص الروائية كثيرًا ما تُذكّرنا بحقائق ننساها، وتُظهر لنا أحيانًا عالمًا مُنع من الكلام”.

وبدعم أمريكي، ترتكب سلطات الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلفت 64368 شهيدا، و162367 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 382 فلسطينيا، بينهم 135 طفلا.

المصدر / فلسطين أون لاين