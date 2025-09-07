إصابة 6 فلسطينيين في هجمات شنها مستوطنون إسرائيليون

أصيب 6 مواطنين فلسطينيين في هجمات شنها مستوطنون إسرائيليون، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، مساء أمس السبت.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن عائلة فلسطينية وصلت إلى المستشفى بعد الاعتداء على أفرادها من قبل مستوطنين شمال غرب مدينة الخليل.

وذكرت أن طواقمها تسلمت عائلة تم الاعتداء عليها في منطقة واد السبع وتم نقلهم إلى المستشفى، مشيرة إلى استلامهم قرب معسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق مصادر محلية، فإن مستوطنين مدججين بالسلاح هاجموا المسن سعدي عبد العفو القواسمة، أثناء تواجده بمركبته برفقة زوجته وأبنائه وأحفاده واعتدوا عليهم بالضرب المبرح، وأطلقوا الرصاص صوب أحد أبنائه الذي تمكن من الفرار بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، حيث أصيب بكدمات وجروح، كما تم احتجازهم لبعض الوقت.

وجنوبي الضفة، ذكرت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو أن مستوطنين هاجموا مزارع فلسطينية وأتلفوها.

وأضافت أن مستوطنين تابعين لبؤرة سخارمان الرعوية ومستوطنة معون تسللوا اليوم إلى أراضي المواطنين شرق بلدة يطا جنوب الخليل، ومعظمها مزروعة بأشجار الزيتون يتجاوز عمرها 5 سنوات، فأتلفوها باستخدام المناشير الكهربائية والمقصات.

وقالت المنظمة الحقوقية إن هذه الاعتداءات تمثل استمرارًا للسياسات الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين وحرمانهم من أراضيهم الزراعية.

ووسط الضفة، ذكرت مصادر محلية أن مستوطنين هاجموا بحماية قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية من قرية المغيّر شمال شرق مدينة رام الله، واعتدوا على شاب بالضرب، ما أدى لإصابته برضوض.

وبالتزامن أشارت إلى اقتحام القرية من قبل الجيش واعتقال أحد السكان بعد مداهمة منزله “وسط إطلاق للرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع خلال اقتحامها القرية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ووسط الضفة أيضا قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ، في بيان، إن المواطن نايف كعابنة في تجمع شرق الطيبة شرق مدينة رام الله تعرض لاعتداء مباشر من قبل مستعمرين ينتمون إلى المجموعات الإرهابية المعروفة بفتيان التلال.

ونشرت الهيئة مقطع لفتية يهاجمون الفلسطيني ويعتدون عليه.

وشرقي الضفة، ذكرت المنظمة أن مجموعة من المستوطنين ترافقهم سيارة ارتباط إسرائيلية (جهة عسكرية)، اقتحموا مساء السبت تجمع شلال العوجا شمال مدينة أريحا.

وحذرت المنظمة من خطورة التنسيق الميداني بين المستوطنين وقوات جيش الاحتلال. وأضافت أن الاقتحام شكّل حالة من الرعب والقلق بين سكان التجمع، خاصة أنه يأتي في ظل سلسلة من الاعتداءات والانتهاكات المتكررة بحق المواطنين وممتلكاتهم.

وشمالي الضفة، ذكرت مصادر محلية أن مستوطنين اقتحموا خربة سَمرة في الأغوار الشمالية، وتجولوا بين خيام المواطنين، لاستفزازهم وإرهابهم.

وأضافت أن مناطق الأغوار الشمالية تشهد اعتداءات يومية من المستعمرين، تشمل اقتحام التجمعات السكانية، ومهاجمة مساكن المواطنين وترهيبهم، إضافة إلى ملاحقة الرعاة وطردهم من المراعي، والاعتداء على مواشيهم وسرقتها.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فإن المستوطنين نفذوا 431 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال أغسطس تراوحت بين “هجمات مسلحة على قرى فلسطينية، وفرض وقائع على الأرض، وإعدامات ميدانية، وتخريب وتجريف أراض، واقتلاع أشجار” كما أقاموا 18 بؤرة استيطانية زراعية ورعوية جديدة في أغسطس الماضي.

وبموازاة حرب الإبادة على غزة، قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون بالضفة، بما فيها شرقي القدس المحتلة، ما لا يقل عن 1018 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين