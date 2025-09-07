مجازر متواصلة واستهداف للنازحين.. حرب الإبادة على غزَّة تدخل يومها الـ702

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 701 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى 64,368 شهيدًا و162,367 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية (من بينهم طفل واحد)؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 382 حالة وفاة، من ضمنهم 135 طفلًا.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة:

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد العديد من المواطنين بنيران الاحتلال في أرجاء متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم الأحد.

وشنت طائرات الاحتلال صباح اليوم غارة محيط مفترق الشجاعية شرقي غزة.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة فجر اليوم بعدما قصفت مدرسة الفارابي التي تؤوي نازحين قرب ملعب اليرموك في مدينة غزة، وأسفرت عن 8 شهداء بينهم أطفال إضافة إلى عدد من المصابين.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة

وارتقى شهيدان طفلان وأصيب آخرون باستهداف طائرات الاحتلال فجر اليوم خيمة نازحين قرب المجلس التشريعي بحي الرمال غربي مدينة غزة

وقصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية فجر اليوم قرب مفترق الغزالي بحي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة

وشنت طائرات الاحتلال فجر اليوم غارتين على مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين