مجازر متواصلة واستهداف للنازحين.. أبرز تطورات حرب الإبادة الجماعية في غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 701 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى 64,368 شهيدًا و162,367 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية (من بينهم طفل واحد)؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 382 حالة وفاة، من ضمنهم 135 طفلًا.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة:

شهيدة باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا قرب مدرسة فهمي الجرجاوي بحي الدرج

طائرات الاحتلال تستهدف مسجد التوحيد والسنة في محيط شارع النفق

شهيدان ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال خيمة نازحين بمحيط مستشفى الوفاء

طائرات الاحتلال تقصف منزلا لعائلة الدهدار بجانب مسجد الأيبكي في حي التفاح

طائرات الاحتلال تدمر بناية سكنية من 6 طوابق لعائلة راشد في محيط سوق اليرموك بحي الدرج

طائرات الاحتلال تستهدف منزلًا قرب "سيتي ماركت" بحي الدرج

طائرات الاحتلال تدمر منزلًا لعائلة قويدر مقابل مسجد الصحابة في حي الدرج

شهيدان ومصابون جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة داود بمحيط مدرسة موسى بن نصير في حي الدرج

طائرات الاحتلال تستهدف مركز إيواء نادي الجزيرة الذي يضم ومحيطه مئات خيام النازحين وسط مدينة غزة

طائرات الاحتلال تقصف منزلًا قرب مركز إيواء نادي الجزيرة الذي يضم ومحيطه مئات خيام النازحين وسط المدينة

شهيدان ومصابون باستهداف إسرائيلي على منزل بمنطقة الزرقاء في حي التفاح

شهداء ومصابون ومفقودون تحت الأنقاض جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الشكري قرب مسجد العلمي بحي التفاح

طائرات الاحتلال تستهدف منزلًا في محيط شارع النفق

طائرات الاحتلال تدمر منزلًا لعائلة الشيخ في شارع السدرة بحي الدرج

طائرات الاحتلال تدمر عمارة الرؤيا على مفترق المالية في حي تل الهوا

شهداء ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة النتيل مقابل صيدلية أحمد في حي الشيخ رضوان

طائرات الاحتلال تقصف مسجد التوبة محيط السيتي ماركت في حي الدرج

شهيدان ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة النخالة بجوار مسجد التوبة في حي الدرج وسط المدينة

وأصيب عدد من المواطنين في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين قرب مستشفى الوفاء غربي مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة أبو حديد في محيط سوق اليرموك وسط مدينة غزة.

واستشهد الشاب وليد طارق خفاجة متأثرا بإصابته قبل أيام بقصف الاحتلال خيمة في مواصي خان يونس

واستشهد الشاب جميل غسان جميل كلاب ( 29 عامًا) برصاص الاحتلال في بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس.

واستشهدت الشابة أمل عبد الرازق العوضي (31 عامًا)، وأصيب آخرون إثر قصف الاحتلال مئذنة مسجد البلد القديم وسط دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بشن جيش الاحتلال غارة جوية على برج في مدينة حمد شمال خان يونس.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية جيش الاحتلال شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وشن الطيران الحربي سلسلة غارات جوية على منطقة مسجد سعيد صيام في محيط بركة الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

وذكرت مصادر صحفية أن جيش الاحتلال ينسف مبان شرقي بركة الشيخ رضوان شمال غزة.

قصفت مدفعية الاحتلال شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدف قصف مدفعي شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال صباح اليوم غارة محيط مفترق الشجاعية شرقي غزة.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة فجر اليوم بعدما قصفت مدرسة الفارابي التي تؤوي نازحين قرب ملعب اليرموك في مدينة غزة، وأسفرت عن 8 شهداء بينهم أطفال إضافة إلى عدد من المصابين.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

ارتقى شهيدان طفلان وأصيب آخرون باستهداف طائرات الاحتلال فجر اليوم خيمة نازحين قرب المجلس التشريعي بحي الرمال غربي مدينة غزة

وقصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية فجر اليوم قرب مفترق الغزالي بحي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة

وشنت طائرات الاحتلال فجر اليوم غارتين على مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين