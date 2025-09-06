أكثر من 1200 متظاهر في لندن رفضاً لحظر حركة العمل من أجل فلسطين

شارك أكثر من 1200 شخص بمظاهرة كبرى في لندن احتجاجا على حظر حركة "العمل من أجل فلسطين" (فلسطين أكشن) التي حظرتها الحكومة وصنفتها "منظمة إرهابية"، في واحدة من أكبر تحركات العصيان المدني الجماعي في تاريخ بريطانيا.

ومنذ الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم السبت، تجمع المتظاهرون في ساحة البرلمان وكتبوا على لافتات احتجاجية "أنا أعارض الإبادة الجماعية، أنا أدعم منظمة فلسطين أكشن".

وكان من بين المشاركين بالاحتجاجات القس سو بارفيت (83 عاما)، وقد اعتقلت في أول احتجاج ضد الحظر في الخامس من يوليو/تموز الماضي، وهو اليوم الذي دخل فيه الحظر حيز التنفيذ.

وفي التاسع من أغسطس/آب، تم اعتقال 532 شخصا لحملهم لافتات في ساحة البرلمان، في حين اعتبر آنذاك أكبر حملة اعتقالات جماعية في لندن منذ عام 1961. وكان نصف المعتقلين ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاما، وبينهم رجل كفيف على كرسي متحرك.

ويُعد قرار الحكومة المثير للجدل بحظر منظمة "فلسطين أكشن" أول حظر من نوعه لمنظمة غير عنيفة بموجب قانون الإرهاب، ومن المتوقع أن يتم إلغاء الحظر في نوفمبر/تشرين الأول المقبل، عندما يُعرض القرار على المحكمة العليا للمراجعة القضائية.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

المصدر / فلسطين أون لاين