احتجاجات إسرائيلية واسعة في تل أبيب والقدس للمطالبة بصفقة تبادل تنهي الحرب

تظاهر آلاف من الإسرائيليين مساء اليوم السبت، بمدينة تل أبيب، وقبالة منزل رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في القدس المحتلة، ضد توسيع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واحتلال مدينة غزة، وللمطالبة بصفقة تبادل أسرى مقابل إنهاء الحرب.

وتتصاعد وتيرة الاحتجاجات الإسرائيلية ضد حكومة نتنياهو على خلفية المخاوف بشأن مصير الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية بغزة، إذ لا يزال 48 منهم في القطاع بينهم 20 على قيد الحياة.

ووصل الآلاف من المتظاهرين إلى تل أبيب حيث المظاهرة المركزية الأسبوعية في المدينة، فيما تنطلق مظاهرة احتجاجية بالقدس وصولا إلى منزل نتنياهو.

وتحدثت والدة أحد الأسرى الإسرائيليين قبل انطلاق المظاهرة في القدس، وقامت بعرض تسجيل تلقته من ضابط بجيش الاحتلال، يفيد بأن حياة ابنها في خطر، وقال الضابط في التسجيل إن "الخطر ازداد في الأيام الأخيرة نتيجة عمليات الجيش قبيل التوغل، وهو في منحى تصاعدي مع زيادة حدة التوغل".

وفي حيفا، شارك الآلاف في مظاهرة انطلقت من منطقة الكرمل وصولا إلى "حوريف"؛ فيما نظمت مظاهرات أخرى في عدة بلدات بينها بئر السبع ومفارق عديدة منها كركور وزخرون يعكوف وتسيماح وهغوما وكرميئيل والكابري ونهريا، بالإضافة إلى احتجاجات أخرى في منطقة "غلاف غزة".

وبدعم أمريكي، ترتكب سلطات الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلفت 64368 شهيدا، و162367 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 382 فلسطينيا، بينهم 135 طفلا.

المصدر / فلسطين أون لاين