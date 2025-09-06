فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصحة تعلن ارتفاع عدد ضحايا الإبادة إلى 64,368 شهيدًا و 162,367 جريحاً

مجازر متواصلة وعمليات نسفٍ وتشريد.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

300 ألف متظاهر في لندن يطالبون بوقف حرب الإبادة على غزة

حزب الله: تنفيذ الورقة الأميركية مرهون بوقف العدوان والانسحاب من جنوب لبنان

الداخلية بغزة تحذر من وهم المناطق الإنسانية وتدعو المواطنين لعدم النزوح

مستوطنون يقتحمون خربة سمرة في الأغوار الشمالية

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بيت فجار جنوب بيت لحم

القسام تعلن استهداف دبابات إسرائيلية وتقصف تجمعا لجنود الاحتلال

مسؤول مغربي: الإصرار الإسرائيلي على احتلال غزة "هروب من هزيمة 7 أكتوبر"

الخارجية المصرية: تهجير غزة خط أحمر ولن نسمح بتمريره

الصحة تعلن ارتفاع عدد ضحايا الإبادة إلى 64,368 شهيدًا و 162,367 جريحاً

06 سبتمبر 2025 . الساعة 20:05 بتوقيت القدس
...

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 64,368 شهيدًا و 162,367 إصابة.

وأفادت الصحة في التقرير اليومي الإحصائي، باستقبال المستشفيات خلال الساعات الـ24 الأخير، باستشهاد 68 مواطناً بينهم 8 شهداء تم انتشالهم من تحت الركام، وإصابة 362 آخرين.

وأحصت وزارة الصحة استشهاد 23 شخصا وإصابة 143 آخرين من منتظري المساعدات في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي شهداء "لقمة العيش" ممن وصلوا المستشفيات إلى إلى 2,385 شهيدًا وأكثر من 17,577 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/ آذار 2025 حتى اليوم إلى 11,828 شهيدًا و 50,326 إصابة.

في حين، سجلت الصحة في آخر 24 ساعة، 6 حالات وفاة جديدة من بينهم طفل متأثرين بسوء التغذية الناجم عن التجويع الإسرائيلي الممنهج، لترتفع الحصيلة إلى 382 شهيدا بينهم 135 طفلا.

وذكرت الصحة أنه من إعلان الأمم المتحدة المجاعة في غزة، أحصت استشهاد 104 مواطنين من بينهم 20 طفلًا.

وأكدت الصحة أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وزارة الصحة #جرائم حرب #ضحايا الإبادة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة