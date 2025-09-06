الصحة تعلن ارتفاع عدد ضحايا الإبادة إلى 64,368 شهيدًا و 162,367 جريحاً

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 64,368 شهيدًا و 162,367 إصابة.

وأفادت الصحة في التقرير اليومي الإحصائي، باستقبال المستشفيات خلال الساعات الـ24 الأخير، باستشهاد 68 مواطناً بينهم 8 شهداء تم انتشالهم من تحت الركام، وإصابة 362 آخرين.

وأحصت وزارة الصحة استشهاد 23 شخصا وإصابة 143 آخرين من منتظري المساعدات في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي شهداء "لقمة العيش" ممن وصلوا المستشفيات إلى إلى 2,385 شهيدًا وأكثر من 17,577 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/ آذار 2025 حتى اليوم إلى 11,828 شهيدًا و 50,326 إصابة.

في حين، سجلت الصحة في آخر 24 ساعة، 6 حالات وفاة جديدة من بينهم طفل متأثرين بسوء التغذية الناجم عن التجويع الإسرائيلي الممنهج، لترتفع الحصيلة إلى 382 شهيدا بينهم 135 طفلا.

وذكرت الصحة أنه من إعلان الأمم المتحدة المجاعة في غزة، أحصت استشهاد 104 مواطنين من بينهم 20 طفلًا.

وأكدت الصحة أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين