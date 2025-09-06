الداخلية بغزة تحذر من وهم المناطق الإنسانية وتدعو المواطنين لعدم النزوح

حذرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم السبت، من "خداع" الاحتلال الإسرائيلي بوجود مناطق آمنة في جنوب القطاع، معتبرة أن الهدف من ذلك تنفيذ مخططات تهجير الفلسطينيين.

جاء ذلك وفق بيان للوزارة، بينما زعم جيش الاحتلال في بيان "منطقة المواصي في خان يونس منطقة إنسانية، حيث ستجرى فيها أعمال لتوفير خدمات إنسانية أفضل".

ورغم أن المياه الصالحة للشرب والغذاء شبه منعدمين في تلك المنطقة، زعم جيش الاحتلال أن "المنطقة الإنسانية تضم بنى تحتية إنسانية حيوية مثل مستشفيات ميدانية وخطوط مياه ومرافق تحلية مياه، إلى جانب توفير متواصل لمواد غذائية وخيم وأدوية ومواد طبية".

وتعقيبا على ذلك، قالت وزارة الداخلية في القطاع، إن "الاحتلال يواصل إرهابه وجرائمه بحق المدنيين وتدمير ما تبقى من منشآت سكنية وبنى تحتية لإجبارهم على النزوح".

وأدانت "إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تدمير ما تبقى من منشآت ومبانٍ سكنية في مدينة غزة، في إطار مخطط تشريد وتهجير سكان المدينة وإجبارهم على النزوح، بعد فشل تهديداته وحربه النفسية بحقهم خلال الفترة الماضية".

وأكدت أن "ادعاءات الاحتلال باستخدام الأبراج السكنية والمنشآت المدنية لأغراض عسكرية، هي كاذبة لا أساس لها من الصحة، هدفها خداع الرأي العام وتبرير جرائمه بحق المدنيين".

كما حذرت "من خداع الاحتلال بوجود منطقة إنسانية آمنة في جنوب القطاع، فقد اتضح جليا كذب الاحتلال على مدى ما يقرب من عامين بارتقاء عشرات آلاف الشهداء في المنطقة التي يدعي أنها آمنة، والتي لا يمر يوم دون استهدافها وقصف خيام النازحين فيها، وقتل الأطفال والنساء على مرأى ومسمع من العالم".

وأشارت داخلية غزة إلى "كذب ادعاء الاحتلال بوجود مناطق آمنة في كافة محافظات قطاع غزة"، ودعت "المواطنين إلى البقاء في مناطق سكناهم، وفي حال الشعور بالخطر أو التهديد المباشر الانتقال إلى أقرب مكان لمنطقة سكنهم يشعرون فيه بالأمان".

ولفتت إلى أن "الوقوع في خداع الاحتلال والاستجابة لتهديداته بالانتقال إلى المناطق التي يحددها إنما يسهل عليه فرض الوقائع على الأرض، وتنفيذ مخططات التهجير".

وناشدت الوزارة "المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف جرائم الإبادة التي ما زال الاحتلال يرتكبها بحق المدنيين في قطاع غزة طوال 23 شهرا".

المصدر / فلسطين أون لاين