مستوطنون يقتحمون خربة سمرة في الأغوار الشمالية

اقتحم مستوطنون، اليوم السبت، خربة سمرة في الأغوار الشمالية، وتجولوا بين خيام المواطنين، لاستفزازهم وإرهابهم.

وقالت مصادر محلية، إن المستوطنين يقتحمون الخربة بشكل شبه يومي، وباتوا يشكلون خطرا كبيرا على حياة المواطنين.

وتشهد أغلبية مناطق الأغوار الشمالية اعتداءات يومية من المستعمرين، تشمل اقتحام التجمعات السكانية، ومهاجمة مساكن المواطنين وترهيبهم، إضافة إلى ملاحقة الرعاة وطردهم من المراعي، والاعتداء على مواشيهم وسرقتها.

وبموازاة حرب الإبادة على غزة، قتل جيش الاحتلال ومستوطنيه بالضفة، بما فيها شرقي القدس المحتلة، ما لا يقل عن 1018 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي، ترتكب سلطات الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلفت 64368 شهيدا، و162367 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 382 فلسطينيا، بينهم 135 طفلا.

المصدر / فلسطين أون لاين