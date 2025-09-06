حماس تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف جريمة التهجير والتطهير العرقي بغزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، إن تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي برجاً سكنياً جديداً في مدينة غزة، وتهديده بمواصلة استهداف المزيد من الأبنية، يمثل "إمعاناً واضحاً في ارتكاب جريمة تهجير قسري وتطهير عرقي ممنهج بحق المدنيين الأبرياء، ومحاولة لاقتلاعهم من مدينتهم تحت وطأة المجازر وتدمير مقومات الحياة كافة".

وأشارت حماس في بيان صحفي إلى تصريحات وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس التي أكد فيها الاستمرار في هذه السياسة.

وأضافت، أن استهداف الأبراج السكنية المكتظة بالنازحين والنساء والأطفال بذريعة استخدامها من قبل المقاومة، "ذرائع واهية وأكاذيب مفضوحة، تمثل استخفافاً بالمجتمع الدولي وتغطية لجرائم حرب مكتملة الأركان ترتقي إلى جريمة إبادة جماعية".

وحذّرت حماس من أن استمرار هذه السياسة الإسرائيلية يهدف إلى "تدمير مدينة غزة بالكامل وفرض تهجير قسري شامل على سكانها، في جريمة غير مسبوقة في التاريخ الحديث".

ودعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى "مغادرة مربع الصمت، والتحرك العاجل لوقف الهجوم الصهيوني الهمجي على مدينة غزة، والتصدي لانتهاكات حكومة نتنياهو غير المسبوقة والمستمرة منذ قرابة العامين بحق الشعب الفلسطيني".

كما طالبت حماس الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم بالتحرك الفوري والفاعل لمحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو، "كمجرمي حرب".

المصدر / فلسطين أون لاين