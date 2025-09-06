فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف جريمة التهجير والتطهير العرقي بغزة

الأمم المتحدة تؤكد وقوع جرائم حرب في النزاع الدائر بالسوداني

نادي الأسير يحذر من تصعيد عمليات قمع الأسرى في سجون الاحتلال

عشرات الآلاف يتظاهرون في لندن ضمن اليوم العالمي للتحرك من أجل غزة

مجازر متواصلة وعمليات نسفٍ وتشريد.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

المكتب الحكومي يُفنِّد رواية الاحتلال لتبرير عدوانه الهمجي على الأبراج السكنية بغزَّة

حماس: إدخال الاحتلال أسلحة جديدة إلى داخل السجون تصعيدٌ خطير ضدَّ الأسرى

هجمات سيبرانية تعطل امتحانات الثانوية بغزة اليوم و"التربية والتعليم" توضِّح"

الصِّحَّة بغزَّة: 68 شهيدًا و362 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية

المكتب الحكومي: الاحتلال يُواصل التَّهجير القسري والتَّطهير العرقي وسط تواطؤ وصمتٍ دوليٍّ مُخزٍ

الأمم المتحدة تؤكد وقوع جرائم حرب في النزاع الدائر بالسوداني

06 سبتمبر 2025 . الساعة 16:05 بتوقيت القدس
...
الأمم المتحدة تؤكد ارتكاب الجيش السوداني وقوات الدعم السريع جرائم حرب

أعلن فريق من محققي الأمم المتحدة، أنَّ البعثة وجدت أدلة على ارتكاب كلا الجانبين جرائم حرب في النزاع الدائر بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، الذي أودى بحياة الآلاف منذ اندلاعه في أبريل/ نيسان 2023.

وقالَ رئيس البعثة، محمد شاندي عثمان، في بيان صحفي: "نتائجنا لا تترك مجالاً للشك... فقد استهدف كلا الجانبين المدنيين عمداً من خلال الهجمات وعمليات الإعدام والاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك الحرمان من الطعام والخدمات الصحية والرعاية الطبية".

وتابع: "هذه ليست مآسي عرضية، بل استراتيجيات متعمدة ترقى إلى جرائم حرب». في غضون ذلك، يتَّجه طرفا النزاع، بحسب الاستعدادات الجارية ورفع حالة التأهب والتحشيد المتبادل، إلى "معارك فاصلة" في الأيام المقبلة، ويتوقع أن تغطي العمليات العسكرية المرتقبة مناطق واسعة في إقليم كردفان الاستراتيجي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأمم المتحدة #السودان #جرائم حرب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة