الأمم المتحدة تؤكد وقوع جرائم حرب في النزاع الدائر بالسودان

أعلن فريق من محققي الأمم المتحدة، أنَّ البعثة وجدت أدلة على ارتكاب كلا الجانبين جرائم حرب في النزاع الدائر بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، الذي أودى بحياة الآلاف منذ اندلاعه في أبريل/ نيسان 2023.

وقالَ رئيس البعثة، محمد شاندي عثمان، في بيان صحفي: "نتائجنا لا تترك مجالاً للشك... فقد استهدف كلا الجانبين المدنيين عمداً من خلال الهجمات وعمليات الإعدام والاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك الحرمان من الطعام والخدمات الصحية والرعاية الطبية".

وتابع: "هذه ليست مآسي عرضية، بل استراتيجيات متعمدة ترقى إلى جرائم حرب». في غضون ذلك، يتَّجه طرفا النزاع، بحسب الاستعدادات الجارية ورفع حالة التأهب والتحشيد المتبادل، إلى "معارك فاصلة" في الأيام المقبلة، ويتوقع أن تغطي العمليات العسكرية المرتقبة مناطق واسعة في إقليم كردفان الاستراتيجي.

المصدر / فلسطين أون لاين