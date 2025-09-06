عشرات الآلاف يتظاهرون في لندن ضمن اليوم العالمي للتحرك من أجل غزة

فلسطين أون لاين

06 سبتمبر 2025 . الساعة 15:34 بتوقيت القدس
تجمع عشرات الآلاف، اليوم السبت، في وسط العاصمة البريطانية لندن، ضمن فعاليات اليوم العالمي للتحرك من أجل غزة، في إطار موجة تضامن دولية تطالب بوقف دائم لإطلاق النار، ورفع الحصار المفروض على القطاع، ومحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب المرتكبة.

وانطلقت المسيرة من ميدان راسل باتجاه وايتهول عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، بالتزامن مع فعاليات مماثلة في مدن عدة حول العالم، شملت مسيرات ووقفات بالشموع وعروضاً فنية ولحظات صمت، في رسالة موحدة تندد بالإبادة الجماعية وتدعو للعدالة للشعب الفلسطيني، وفق بيان المنتدى الفلسطيني في بريطانيا.

وشارك في التظاهرة عدد من قادة النقابات والبرلمانيين البريطانيين، من بينهم جيريمي كوربن وزارا سلطانة وأبسانا بيجوم، إلى جانب شخصيات حقوقية وأكاديمية بارزة مثل د. غسان أبو ستة والسفير الفلسطيني في لندن حسام زملط.

كما ألقت منظمات داعمة لفلسطين كلمات من بينها حملة التضامن مع فلسطين (PSC) والمنتدى الفلسطيني في بريطانيا (PFB) والكتلة اليهودية المناهضة للفصل العنصري.

ويأتي التحرك في إطار دعوة أطلقها التحالف العالمي لفلسطين (GAFP)، الذي يضم شخصيات دولية بارزة بينها مصطفى البرغوثي، وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس، المناضل الجنوب أفريقي روني كاسريلز، والزعيم الأيرلندي جيري آدامز.

ويؤكد التحالف أن هدفه هو توحيد جهود الحركات الشعبية والنقابات والمجتمعات الدينية والمدنية لمواصلة الضغط على الحكومات والمؤسسات المتواطئة مع الاحتلال.

