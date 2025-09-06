كتائب القسَّام تستهدف 3 دبابات إسرائيلية جنوبي حي الزيتون

فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استهداف ثلاث دبابات إسرائيلية جنوب حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وقالت القسام في منشور عبر قناتها على "تليجرام"، يوم السبت: إن مجاهديها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال، استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع "ميركفاه" في محيط مسجد صلاح الدین ومستوصف الزيتون جنوبي حي الزيتون جنوبي مدينة غزة بتاريخ 31-08-2025م.

وتستمر فصائل المقاومة في غزة في تنفيذ عمليات ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته، خاصة في مدينة غزة، التي يخطط جيش الاحتلال الإسرائيلي للهجوم عليها وفق العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم "عربات جدعون 2″.
 

