هجمات سيبرانية تعطل امتحانات الثانوية بغزة اليوم و"التربية والتعليم" توضِّح"

تعرضت منصة تقديم اختبارات الثانوية العامة في قطاع غزة "وايز Wise" الإلكترونية إلى هجمات سيبرانية قوية من عدة دول، تسببت بمنع جزءٍ من طلبة "التوجيهي" من التقدم للاختبارات النهائية المقررة اليوم السبت.

وظهر الخلل عند معظم طلبة الثانوية العامة أثناء محاولة الدخول للاختبار، فيما لم تُرفع إجابات الاختبارات لمن تمكن من تسجيل الدخول للسبب نفسه، ما تسبب بحالة من الإرباك والخوف في صفوف الطلبة.

ومن جهتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم إعادة جلسة امتحان اللغة العربية المقرر عقدها اليوم، إلى يوم الثلاثاء 2025/9/16 لجميع الطلبة، على أن يتم التعامل مع جلسة اليوم أنها تجريبية.

وأوضحت أن الطلبة سيتقدمون للجلسات القادمة بموعدها بشكل طبيعي حسب البرنامج المعلن سابقاً.

وتقدم اليوم السبت 26 ألف طالبٍ وطالبة من طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة لأداء اختبارات التوجيهي النهائية إلكترونياً، في ظل حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على القطاع منذ ما يقارب العامين.

