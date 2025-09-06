فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصِّحَّة بغزَّة: 68 شهيدًا و362 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية

الاحتلال يرتكب مجزرةً دامية في حي الشيخ رضوان بغزَّة

الأورومتوسطي يكشف مزاعم الاحتلال حول ما يُدعى "منطقة إنسانيَّة".. أكاذيب يكشفها واقعٌ مأساويّ

مجازر متواصلة وعمليات نسفٍ وتشريد.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

الصِّحَّة تسجِّل 6 حالات وفاة جديدة جرّاء التجويع وسوء التَّغذية في غزَّة

المكتب الحكومي: الاحتلال يُواصل التَّهجير القسري والتَّطهير العرقي وسط تواطؤ وصمتٍ دوليٍّ مُخزٍ

الأمم المتحدة: "إسرائيل" تصعِّد هجماتها على غزَّة وتُواصل عرقلة دخول المُساعدات الإنسانيَّة

رفضٌ عربي واسع وإدانات متواصلة لتصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين

مستوطنون يرعون مواشيهم وسط منازل شلال العوجا بأريحا

اعتقالات وإصابات خلال اقتحامات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس

هجمات سيبرانية تعطل امتحانات الثانوية بغزة اليوم و"التربية والتعليم" توضِّح"

06 سبتمبر 2025 . الساعة 13:56 بتوقيت القدس
...
هجمات سيبرانية تعطل امتحانات الثانوية بغزة اليوم و"التربية والتعليم" توضِّح"

تعرضت منصة تقديم اختبارات الثانوية العامة في قطاع غزة "وايز Wise" الإلكترونية إلى هجمات سيبرانية قوية من عدة دول، تسببت بمنع جزءٍ من طلبة "التوجيهي" من التقدم للاختبارات النهائية المقررة اليوم السبت.

وظهر الخلل عند معظم طلبة الثانوية العامة أثناء محاولة الدخول للاختبار، فيما لم تُرفع إجابات الاختبارات لمن تمكن من تسجيل الدخول للسبب نفسه، ما تسبب بحالة من الإرباك والخوف في صفوف الطلبة.

ومن جهتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم إعادة جلسة امتحان اللغة العربية المقرر عقدها اليوم، إلى يوم الثلاثاء 2025/9/16 لجميع الطلبة، على أن يتم التعامل مع جلسة اليوم أنها تجريبية.

وأوضحت أن الطلبة سيتقدمون للجلسات القادمة بموعدها بشكل طبيعي حسب البرنامج المعلن سابقاً.

وتقدم اليوم السبت 26 ألف طالبٍ وطالبة من طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة لأداء اختبارات التوجيهي النهائية إلكترونياً، في ظل حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على القطاع منذ ما يقارب العامين.

المصدر / وكالات
#وزارة التربية والتعليم #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #هجوم سيبراني #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة