فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رفضٌ عربي واسع وإدانات متواصلة لتصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين

الأمم المتحدة: "إسرائيل" تصعِّد هجماتها على غزَّة وتُواصل عرقلة دخول المُساعدات الإنسانيَّة

مجازر متواصلة وعمليات نسفٍ وتشريد.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

مستوطنون يرعون مواشيهم وسط منازل شلال العوجا بأريحا

اعتقالات وإصابات خلال اقتحامات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس

هاليفي قدَّم خطةً لصفقة شاملة قُوبلت بالرَّفض وهذا ما قاله نتنياهو.. الإعلام العبري يكشف

لجنة المتابعة: "أسطول الحرية" يمثِّل الضمير الإنساني الرَّافض للإبادة في غزَّة

مكتب إعلام الأسرى يحذِّر من خطورة الوضع الصِّحي للأسير بلال البرغوثي

أنصار "حزب الله" يتظاهرون في بيروت رفضًا لخطة حصر السلاح

الحرب سرقت منه صحته.. محمد الشعراوي نموذج لمعاناة ذوي الإعاقة في غزة

خلال الـ 24 ساعة الماضية

الصِّحَّة تسجِّل 6 حالات وفاة جديدة جرّاء التجويع وسوء التَّغذية في غزَّة

06 سبتمبر 2025 . الساعة 11:57 بتوقيت القدس
...
الصِّحَّة تسجِّل 6 حالات وفاة جديدة جرّاء التجويع وسوء التَّغذية في غزَّة

سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 6 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية من بينهم 1طفل، جراء الحصار "الإسرائيلي" المتواصل، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 382 شهيدًا، من بينهم 135 طفلًا.

وأشارت إلى أنه منذ إعلان (IPC)، سُجّلت 104 حالة وفاة، من بينهم 20 طفلًا.

ومن جهتها، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، إن المأساة التي يعيشها أطفال قطاع غزة في ظل المجاعة ليست "مجرد صدفة"، بل نتيجة مباشرة للهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ ما يقارب العامين.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و300 شهيد، و162 ألفا و5 جرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #المجاعة في غزة #سوء التغذية في غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة