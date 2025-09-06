الصِّحَّة تسجِّل 6 حالات وفاة جديدة جرّاء التجويع وسوء التَّغذية في غزَّة

سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 6 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية من بينهم 1طفل، جراء الحصار "الإسرائيلي" المتواصل، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 382 شهيدًا، من بينهم 135 طفلًا.

وأشارت إلى أنه منذ إعلان (IPC)، سُجّلت 104 حالة وفاة، من بينهم 20 طفلًا.

ومن جهتها، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، إن المأساة التي يعيشها أطفال قطاع غزة في ظل المجاعة ليست "مجرد صدفة"، بل نتيجة مباشرة للهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ ما يقارب العامين.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و300 شهيد، و162 ألفا و5 جرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

المصدر / فلسطين أون لاين