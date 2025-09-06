فلسطين أون لاين

06 سبتمبر 2025 . الساعة 11:08 بتوقيت القدس
الأمم المتحدة: "إسرائيل" تصعِّد هجماتها على غزَّة وتُواصل عرقلة دخول المُساعدات الإنسانيَّة

قالت الأمم المتحدة، إن "إسرائيل" تصعِّد هجماتها على قطاع غزة مجبرة المزيد من الناس على النزوح القسري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بنيويورك، بشأن الوضع في غزة.

وأكد دوجاريك، أن التصعيد الإسرائيلي واستهداف المباني المدنية يجبر المزيد من الفلسطينيين في غزة على النزوح مرارا وتكرارا.

وأشار إلى أن "إسرائيل" تواصل عرقلة وتقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ومنذ آذار/مارس الماضي، يشنّ جيش الاحتلال عدوانًا متواصلًا على الأحياء الشرقية لمدينة غزة، ما أجبر العائلات فيها على النزوح. وامتد العدوان إلى جباليا البلد، ولاحقًا جباليا النزلة، ليصل اليوم إلى أطراف حي الصفطاوي وبئر النعجة شمالًا، إضافة إلى استهداف حي الزيتون والصبرة جنوب المدينة، وسط خشية الأهالي من حصار وتطويق غزة بالكامل.

وتحاصر "إسرائيل" قطاع غزة منذ 18 سنة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و300 شهيد، و162 ألفا و5 جرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 376 فلسطينيا، بينهم 134 طفلا.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
