مستوطنون يرعون مواشيهم وسط منازل شلال العوجا بأريحا

رعى مستوطنون، صباح اليوم السبت، أغنامهم وسط مساكن المواطنين في منطقة تجمع شلال العوجا شمال مدينة أريحا.

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة حسن مليحات ، بأن مستوطنين مسلحين من البؤر الاستيطانية المجاورة ،اقتحموا تجمع شلال العوجا ، ورعوا أغنامهم بين مساكن المواطنين، وأتلفوا ممتلكات المواطنين .

وأشار إلى أن الآونة الأخيرة شهدت اقتحامات متكررة للمستوطنين على شكل مجموعات، للتجمعات البدوية.

وخلال الشهر الماضي، نفَّذ الاحتلال والمستوطنون ما مجموعه 1613 اعتداء، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من قبل دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته.

