اعتقالات وإصابات خلال اقتحامات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت، حملة اعتقالات واعتداءات في الضفة الغربية وبلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، طالت 16 مواطنًا على الأقل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عناتا، وسط انتشار مكثف في الشوارع الرئيسية والفرعية، ونفذت عمليات مداهمة وتفتيش لعشرات المنازل، تخللها تخريب وتحطيم للمحتويات.

كما حولت قوات الاحتلال أحد منازل عائلة غيث إلى مركز تحقيق ميداني، احتجزت فيه عشرات الشبان والفتية وأخضعتهم للتحقيق، قبل أن تنفذ حملة اعتقالات طالت عددًا منهم.

في بلدة نعلين غرب رام الله، أصيب 3 شبان برصاص الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت بالبلدة.

وذكرت مصادر محلية أن آليات إسرائيلية اقتحمت وسط بلدة نعلين، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف، ما أسفر عن وقوع 3 إصابات.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الأحراش ببلدة قفين، وداهمت منزل شريف صباح في حرش العجولي.

وعرف من بين المعتقلين:

ياسر موسى الرفاعي

أسامة جميل حلوة

يوسف محمد الرفاعي

مالك سامي الرفاعي

محمد عدنان الرفاعي

يزيد أحمد محمود إبراهيم

محمود أحمد إبراهيم

وسيم أحمد صالح إبراهيم

أمجد حسين حلوة

أحمد حسين حلوة

محمود محمد الرفاعي

منتصر إبراهيم اليمني

مالك إبراهيم اليمني

أحمد محمد حلوة

عيد أيمن حمدان

موسى محمود إبراهيم

تأتي هذه الاعتقالات في إطار الحملة المستمرة التي ينفذها الاحتلال في القدس، والتي تعتمد على الاقتحامات الليلية، مداهمة المنازل، تحويل بعضها لمراكز تحقيق ميدانية، واعتقال المواطنين بشكل جماعي في محاولة لترهيب الأهالي وكسر صمودهم.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى