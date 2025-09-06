خرج مئات من مناصري حزب الله و"حركة أمل"، في مسيرات حاشدة على متن دراجات نارية في الضاحية الجنوبية لبيروت، رفضاً لخطة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وفق الورقة التي قدمتها الإدارة الأمريكية.

وتأتي هذه التحركات عقب إعلان وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن مجلس الوزراء استمع إلى خطة الجيش لحصر السلاح، ورحب بها، مع الإبقاء على مداولاته سرية.

وتحرك المشاركون مباشرة بعد انتهاء جلسة الحكومة، فيما انسحب الوزراء الخمسة – اثنان من "حزب الله"، واثنان من "حركة أمل"، وآخر مستقل – اعتراضاً على مناقشة الخطة التنفيذية لقرار حصر السلاح، الذي أقره مجلس الوزراء في 5 آب/أغسطس الماضي وأعطى الجيش مهلة حتى نهاية العام لتنفيذه. ويأتي هذا القرار في ظل رفض الحزب وقاعدته الشعبية تسليم أسلحته، مؤكداً تمسكه بخياراته الدفاعية حتى تحقق شروطه الأمنية والسياسية.

الضاحية الجنوبية التي لا تركع ولن تركع "💚💛"#لن_نسلم_السلاح

وكلفت الحكومة في مطلع أغسطس/آب، في قرار غير مسبوق، الجيش بإعداد خطة لتجريد الحزب من سلاحه بحلول نهاية العام الجاري، على وقع ضغوط أميركية، وتخوّف من أن تنفذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر على انتهاء مواجهة دامية بينها وبين حزب الله استمرت قرابة السنة.

وجدد حزب الله الأربعاء رفضه قرار الحكومة. ودعت كتلته البرلمانية -في بيان- السلطات إلى أن "تتراجع عن قرارها غير الميثاقي وغير الوطني في موضوع سلاح المقاومة وتمتنع عن الخطط المزمع تمريرها بهذا الصدد".

