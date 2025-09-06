مجازر متواصلة وعمليات نسفٍ وتشريد.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 701 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.



وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 376 حالة وفاة، من ضمنهم 134 طفلًا.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 11,768 شهيدًا و 49,964 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64,300 شهيدًا و 162,005 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأكد الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمباني المرتفعة لا يقتصر على تدمير الحجر فحسب، بل يمثل سياسة ممنهجة للتهجير القسري بحق المدنيين.

وأوضح بصل، في تصريح صحافي، اليوم الجمعة، أن عائلات كاملة تُلقى في العراء بلا مأوى، في ظل غياب أي مناطق آمنة داخل القطاع، مشدداً على أن الخطر الذي يهدد حياة السكان لا يقتصر على فقدان منازلهم، بل يتعداه إلى سلب حقهم في البقاء والعيش بكرامة.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف ما وصفه بـ"الجريمة المنظمة"، متسائلاً: "إلى متى سيبقى المدنيون في غزة بلا مكان آمن في هذا العالم؟".

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة



ارتقى 5 شهداء وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو عواد غرب ميدان الشهداء بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال حييّ الزيتون والشجاعية شرقي مدينة غزة.

استهدف طيران الاحتلال برجًا سكنيًا في مدينة حمد شمال خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال ثلاثة قنابل صوتية على أحد المنازل خلف شارع الجلاء في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

ونفذ الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية شمالي قطاع غزة، فيما أطلق طيران الاحتلال المسير نيرانه تجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن مدفعية الاحتلال لم تتوقف عن قصف واستهداف عشرات المواقع في مختلف مناطق قطاع غزة، بينما لا يزال عدد كبير من المواطنين يفترشون الأرض لعدم توفر أماكن ينزحون إليها.

المصدر / فلسطين أون لاين