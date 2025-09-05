فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

القصَّة كاملة... أمن المقاومة بغزَّة ينشر "اعترافات متخابر" مع الاحتلال

فنلندا تنضم إلى إعلان دولي بشأن حل الدولتين

700 يوم من الإبادة الجماعيَّة المُتواصلة على غزَّة.. عمليات نسف واسعة ومجازر مروعة

انقسام بريطاني حول زيارة هيرتزوغ وسط ضغوط لستارمر بعدم لقائه

سيناريو انهيار إسرائيل

مشهد يوثق إعدام الاحتلال شابًا قرب حاجز "المربعة" غرب نابلس

مكتب الأسرى يحذر من خطورة الوضع الصحي للأسير بلال البرغوثي

بين الركام والخذلان.. قدم يوسف معلّقة على أمل السفر

منظمة الصحة العالمية: تجويع غزة لن يجلب الأمن لـ (إسرائيل)

"النَّجاة من الموت لا تعني الحياة"... حكاية محمَّد الرَّبعيّ في شوارع الحرب والنُّزوح

فنلندا تنضم إلى إعلان دولي بشأن حل الدولتين

05 سبتمبر 2025 . الساعة 20:37 بتوقيت القدس
...
فنلندا-تنضم-إلى-إعلان-الحل-السلمي-بشأن-حل-الدولتين-1757067887184_highres.webp
وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلنت فنلندا يوم الجمعة أنها ستنضم إلى إعلان دولي يدعو إلى الحل السلمي للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وذلك في إطار جهود دبلوماسية متجددة لإحياء مسار السلام.

وجاء الإعلان نتيجة لمؤتمر دولي عُقد في مقر الأمم المتحدة في يوليو/تموز الماضي، واستضافته كل من السعودية وفرنسا، لمناقشة الصراع المستمر منذ عقود. وقد قاطعت الولايات المتحدة وإسرائيل المؤتمر.

وقالت وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين في مقابلة تلفزيونية: "إن العملية التي تقودها فرنسا والمملكة العربية السعودية هي أهم جهد دولي منذ سنوات لتهيئة الظروف لحل الدولتين".

وعلى خلاف بعض الدول الأوروبية الأخرى، مثل إسبانيا والنرويج، لم تعترف فنلندا بعد بفلسطين كدولة، وسط انقسام داخل الحكومة الائتلافية بشأن الاعتراف الرسمي.

المصدر / وكالات
#فلسطين #حل الدولتين #فنلندا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة