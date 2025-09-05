فنلندا تنضم إلى إعلان دولي بشأن حل الدولتين

وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلنت فنلندا يوم الجمعة أنها ستنضم إلى إعلان دولي يدعو إلى الحل السلمي للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وذلك في إطار جهود دبلوماسية متجددة لإحياء مسار السلام.

وجاء الإعلان نتيجة لمؤتمر دولي عُقد في مقر الأمم المتحدة في يوليو/تموز الماضي، واستضافته كل من السعودية وفرنسا، لمناقشة الصراع المستمر منذ عقود. وقد قاطعت الولايات المتحدة وإسرائيل المؤتمر.

وقالت وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين في مقابلة تلفزيونية: "إن العملية التي تقودها فرنسا والمملكة العربية السعودية هي أهم جهد دولي منذ سنوات لتهيئة الظروف لحل الدولتين".

وعلى خلاف بعض الدول الأوروبية الأخرى، مثل إسبانيا والنرويج، لم تعترف فنلندا بعد بفلسطين كدولة، وسط انقسام داخل الحكومة الائتلافية بشأن الاعتراف الرسمي.

المصدر / وكالات