مشهد يوثق إعدام الاحتلال شابًا قرب حاجز "المربعة" غرب نابلس

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز "المربعة" جنوب غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة؛ مساء الجمعة.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن الشهيد هو أحمد عبد الفتاح أحمد شحادة من قرية عوريف جراء إطلاق جنود الاحتلال الرصاص عليه بكثافة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال منعت طواقمه الطبية من المرور عبر الحاجز للوصول إلى المكان.

وادعت تقارير إسرائيلية، أن الشهيد "شكل خطرا على حياة الجنود، بعد أن قاد مركبته بسرعة وألقى نحوهم جسما مشبوها، ولم ينصع لأوامر التوقف".

وأظهر تسجيل مصور لحظة إطلاق النار على مواطن بداخل مركبة وسط انباء عن استشهاده حسب مصادر عائلية وشهود عيان.