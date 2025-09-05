فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

انقسام بريطاني حول زيارة هيرتزوغ وسط ضغوط لستارمر بعدم لقائه

سيناريو انهيار إسرائيل

مشهد يوثق إعدام الاحتلال شابًا قرب حاجز "المربعة" غرب نابلس

مكتب الأسرى يحذر من خطورة الوضع الصحي للأسير بلال البرغوثي

بين الركام والخذلان.. قدم يوسف معلّقة على أمل السفر

منظمة الصحة العالمية: تجويع غزة لن يجلب الأمن لـ (إسرائيل)

700 يوم من الإبادة الجماعيَّة المُتواصلة على غزَّة.. عمليات نسف واسعة ومجازر مروعة

قصف الأبراج السَّكنيَّة... الاحتلال يبدأ مرحلةً جديدةً في إبادة غزَّة

"النَّجاة من الموت لا تعني الحياة"... حكاية محمَّد الرَّبعيّ في شوارع الحرب والنُّزوح

الدفاع المدني في غزة: عائلات كاملة تُلقى في العراء بلا مأوى

مكتب الأسرى يحذر من خطورة الوضع الصحي للأسير بلال البرغوثي

05 سبتمبر 2025 . الساعة 19:07 بتوقيت القدس
...
photo_2025-09-05_17-56-56.jpg
متابعة/ فلسطين أون لاين

حذّر مكتب إعلام الأسرى من تدهور الوضع الصحي للأسير المؤبد بلال يعقوب البرغوثي (39 عامًا) من بلدة بيت ريما برام الله، المعتقل في سجن "جلبوع"، في ظل ظروف احتجاز وصفها بـ"القاسية وغير الإنسانية".

وأوضح المكتب أن البرغوثي يعاني من أمراض مزمنة وخطيرة أبرزها الفشل الكلوي، وارتفاع ضغط الدم، والنقرس، ومرض "السكابيوس"، فضلًا عن الدهون المرتفعة والدوالي وآثار إصابات سابقة، في وقت ترفض إدارة السجون توفير العلاج المناسب أو المستلزمات الطبية اللازمة، بل وتتعمّد تقديم أطعمة لا تتناسب مع وضعه الصحي.

وبحسب شهادات أسرى محررين، فإن البرغوثي محتجز في غرفة مغلقة محرومة من الشمس والهواء، ما أدى إلى فقدانه أكثر من 40 كغم من وزنه، إضافة إلى حرمانه من العلاج والزيارات، وتعرضه للضرب والإهانة والحرق بالماء الساخن على يده.

وحمل المكتب الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياته، معتبرًا أن استمرار احتجازه في هذه الظروف يمثل جريمة قتل بطيء وتعذيبًا ممنهجًا.

وطالب البيان المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياته والإفراج عنه، كما ناشد أبناء الشعب الفلسطيني للتضامن مع عائلته التي تعيش قلقًا بالغًا على مصيره.

 

 

#الأسرى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة