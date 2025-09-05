منظمة الصحة العالمية: تجويع غزة لن يجلب الأمن لـ (إسرائيل)

وكالات/ فلسطين أون لاين

دعت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، حكومة الاحتلال إلى وقف حربها على قطاع غزة وفتح المجال أمام المرضى لتلقي العلاج في الضفة الغربية والقدس، مؤكدة أن سياسة التجويع التي تفرضها تل أبيب على سكان القطاع "لن تحقق الأمن ولن تسهم في الإفراج عن الأسرى".

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن "تجويع غزة لن يأتي بالأمان لإسرائيل، ولن يسهم في إطلاق سراح الرهائن".

من جانبه، حذّر ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من أن الكارثة في غزة مرشحة للتفاقم مع استمرار تهجير الفلسطينيين نحو جنوب القطاع. وأشار إلى أن النظام الصحي في غزة يواجه صعوبات بالغة في تقديم الخدمات وسط الحصار والإبادة المستمرة.

ويأتي هذا التحذير في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي خلّفت حتى الآن أكثر من 64 ألف شهيد و162 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة 370 شخصا بينهم 131 طفلا، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.