"أحرقوا أطفالاً داخل المركبة"... الاحتلال يرتكب مجزرةً وحشيَّةً ويمنع انتشال الشُّهداء

متابعة/ فلسطين أون لاين

ارتكب جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، مجزرة وحشية باستهداف مركبة تقل نازحين بينهم أطفال ونساء عند مفترق التوام بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، استشهاد 5 نازحين بينهم طفل، بقصف الاحتلال استهدف سيارتهم عند مفترق التوام بمدينة غزة، أثناء فرارهم من الغارات المكثفة، بينما منع جيش الاحتلال طواقم الدفاع المدني انتشال جثامين 4 منهم.

وقال الدفاع المدني بغزة في بيان: "طواقمنا تتمكن من إخماد حريق داخل سيارة مدنية استهدفها الاحتلال عند مفترق التوام شمال غرب مدينة غزة، وانتشال طفل شهيد".



وأضاف: "ما زال 4 شهداء داخل السيارة لم نستطع انتشالهم بسبب خطورة المكان" جراء القصف الإسرائيلي المكثف.

بدورهم، قال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار بكثافة في المنطقة، ومنع وصول الإسعاف إلى السيارة المستهدفة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن جيش الاحتلال في بيان، أنه سيهاجم ما تبقى من مبان بمدينة غزة، وخاصة متعددة الطوابق، تمهيدا لتوسيع العملية العسكرية.

جاء ذلك بعد أن قصف الجيش الإسرائيلي "برج مشتهى" غرب مدينة غزة الذي يؤوي مئات النازحين كملاذهم الأخير، ويقع بمنطقة تضم عشرات آلاف النازحين.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول 69 شهيداً و 422 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء الإبادة المستمرة في جميع مناطق القطاع.

وأوضحت الصحة في تقريرها اليومي أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64 ألفا و 300 من الشهداء، و 162 ألفاً جريحاً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.