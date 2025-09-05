فلسطين أون لاين

05 سبتمبر 2025 . الساعة 14:41 بتوقيت القدس
الصحة بغزة: 69 شهيدًا و 422 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 69 شهيدًا، و 422 إصابة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وضمن شهداء لقمة العيش: بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 6 شهيدًا و 190 إصابة،
ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,362 شهيدًا وأكثر من 17,434 إصابة.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 376 حالة وفاة، من ضمنهم 134 طفلًا.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 11,768 شهيدًا و 49,964 إصابة، لترتفع  حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64,300 شهيدًا و 162,005 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
