خلال الـ 24 ساعة الماضية.. 3 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية في غزَّة

سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 3 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، جراء تواصل الحصار "الإسرائيلي" ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطع.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 376 شهيدًا، من بينهم 134 طفلًا.

وأشارت إلى أنه منذ إعلان (IPC)، سُجّلت 98 حالة وفاة، من بينهم 19 طفلًا.

ومن جهتها، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن مدينة غزة تتحول بسرعة إلى مكان لا يمكن للطفولة البقاء فيه على قيد الحياة، وأنها باتت مدينة الخوف والفرار والجنازات.

وفي حديثها للصحفيين بنيويورك، اليوم الجمعة، قالت تيس إنغرام المتحدثة باسم "اليونيسيف" "إن أصغر وأكثر سكان مدينة غزة ضعفا يكافحون من أجل البقاء بسبب انهيار الخدمات الأساسية".

وأضافت المتحدثة باسم اليونيسيف أن سوء التغذية والمجاعة يُضعفان أجساد الأطفال، فيما يحرمهم النزوح من المأوى والرعاية، ويُهدد القصف جميع تحركاتهم.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت 64 ألفا و231 شهيدًا، و161 ألفا و583 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود.

