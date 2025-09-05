إصابة 20 فلسطينيًا في هجوم للمستوطنين جنوب الخليل

أصيب نحو 20 فلسطينيا، فجر الجمعة، في هجوم شنه مستوطنون على قرية خلة الضبع بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال أسامة المخامرة، الناشط الفلسطيني بمقاومة الاستيطان الإسرائيلي، إن عشرات المستوطنين هاجموا قرية خلة الضبع بمنطقة مسافر يطا جنوب شرق مدينة الخليل، واعتدوا على الأهالي بالضرب.

وأضاف المخامرة، أن المستوطنين استخدموا العصي والسكاكين، ما أدى لإصابة نحو 20 فلسطينيا على الأقل، بينهم كبار في السن وأطفال، ورضيع يبلغ من العمر 3 أشهر.

وأوضح، أن الإصابات تنوعت بين رضوض وكسور وطعنات، نقل على إثرها 9 فلسطينيين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتتعرض خلة الضبع إلى هجمات متكررة من قبل المستوطنين و"الجيش الإسرائيلي"، لتفريغها من أهلها.

وفي 5 مايو/ أيار الماضي، نفذ "الجيش الإسرائيلي" عملية هدم واسعة في خلة الضبع، طالت 25 منزلًا ومنشأة زراعية وآبار مياه، بذريعة "البناء غير المرخص".

ورصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، خلال أغسطس/ آب الماضي، نحو 1613 اعتداء ارتكبها "الجيش الإسرائيلي" ومستوطنون على فلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية، بينها 431 اعتداء ارتكبها مستوطنون.

وتمهيدًا لضم الضفة الغربية إليها، تكثف "إسرائيل" منذ بدء حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتكاب جرائم، بينها هدم منازل وتهجير مواطنين فلسطينيين وتوسيع وتسريع البناء الاستيطاني.

وبموازاة حرب الإبادة على غزة قتل الجيش والمستوطنون بالضفة، ما لا يقل عن 1017 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة "الإسرائيلية" بغزة 64 ألفا و231 قتيلا، و161 ألفا و583 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 339 فلسطينيا بينهم 124 طفلا.

المصدر / وكالات