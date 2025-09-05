بالأسماء.. الاحتلال يُفرج عن 10 أسرى من قطاع غزَّة

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الجمعة، عن 10 أسرى من قطاع غزة، عبر معبر “كيسوفيم”، ووصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، في أوضاع صحية ونفسية صعبة.

وأوضحت مصادر محلية، أن الأسرى المُفرج عنهم من السجون "الإسرائيلية"، وهم:

1- مجد رائد الجزار

2- يوسف محمد أبو طه

3- محمد كفاح سعيد نسمان

4- محمد ناهض خليل خاطر

5- محمد مجدي فايز أبو سبلة

6- ابراهيم خميس النجار

7- ابراهيم تيسير الترابين

8- حسن أحمد علي حمدان

9- وسيم محمد زريق

10- حاتم عادل احمد

وفي وقت سابق، قالت مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى، إن عدد الأسرى والمعتقلين في السجون "الإسرائيلية" ارتفع إلى 11 ألفا 100 حتى بداية سبتمبر/ أيلول الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين