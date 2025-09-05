ميلوني تتعهد بحماية الإيطاليين المشاركين في "أسطول الصمود"

تعهدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة مواطنيها المشاركين في "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

وقالت ميلوني في منشور لها عبر "فيسبوك": إن "هذه المبادرة قد يكون لها غرض رمزي أو سياسي، لكن الحكومة الإيطالية كما دأبت دائمًا على ضمان سلامة مواطنيها ستتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة مواطنيها في الخارج".

والأحد الماضي، انطلقت نحو 20 سفينة ضمن أسطول الصمود من ميناء برشلونة الإسباني، تبعتها قافلة أخرى فجر الاثنين من ميناء جنوى شمال غربي إيطاليا.

ومن المنتظر أن تلتقي هذه السفن بقافلة أخرى ستنطلق من تونس قبل أن تواصل رحلتها باتجاه غزة خلال الأيام المقبلة.

وأعلن أسطول الصمود العالمي، أمس الخميس، أن منظمة الطوارئ الإيطالية "إيميرجنسي"، سترسل سفينتها المخصصة للإنقاذ "لايف سبورت"، للانضمام إلى الأسطول المتجه إلى قطاع غزة.

وقال الأسطول، في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "سترسل منظمة الطوارئ الإيطالية إيميرجنسي، سفينتها المخصصة للإنقاذ (لايف سبورت)، البالغ طولها 51 مترًا، للانضمام إلى الأسطول" المتجه إلى غزة.

