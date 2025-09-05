غوغل توقع عقداً مع مكتب نتنياهو لدعم حملةٍ دعائية.. ما تفاصيلها؟

كشف موقع "دروب سايت نيوز" أنّ شركة "غوغل" أبرمت عقداً مع مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بقيمة 45 مليون دولار، يهدف إلى تضخيم الدعاية "الإسرائيلية" عبر منصاتها، وفي مقدمتها يوتيوب.

وأوضح الموقع أنّ العقد، الذي بدأ أواخر حزيران/يونيو الماضي لمدة 6 أشهر، يصف الحملة الإعلانية صراحة بأنها "هاسبارا"، أي الدعاية الحكومية الإسرائيلية، ويضع غوغل في موقع "الجهة الرئيسية" الداعمة لرسائل نتنياهو.

وأشار التقرير إلى أنّ الاتفاق جاء بعد إعلان حكومة الاحتلال في آذار/مارس الفائت حصاراً شاملاً على غزة ومنع دخول المواد الغذائية والدواء والوقود، في وقت انصب اهتمام المشرعين الإسرائيليين على كيفية مواجهة التداعيات الإعلامية للقرار، فيما تحدث المتحدث باسم "جيش" الاحتلال، أفيخاي أدرعي، صراحةً عن إطلاق "حملة رقمية لتوضيح عدم وجود جوع".

وتتضمن الحملة الإعلانية، وفق العقود الرسمية، فيديوهات على يوتيوب، بينها مقطع لوزارة خارجية الاحتلال بعنوان "هناك طعام في غزة" شاهده أكثر من 6 ملايين شخص. كما تشمل الاستعانة بمؤثرين أميركيين، وإنفاق ملايين الدولارات على الإعلانات المدفوعة عبر منصات "إكس" (3 ملايين دولار)، و"Outbrain/Teads" (نحو 2.1 مليون دولار).

وفي السياق ذاته، لفت الموقع إلى أنّ الكيان الإسرائيلي قاد خلال العام الماضي حملات مماثلة عبر "غوغل" لتشويه سمعة وكالة "الأونروا"، واتهمها بـ"التخريب المتعمد" في إيصال المساعدات.

كما عمل على تشويه صورة مؤسسات حقوقية مثل "مؤسسة هند رجب"، التي تجمع أدلة على جرائم حرب إسرائيلية.

يأتي هذا في وقت أعلنت الأمم المتحدة رسمياً وجود مجاعة في غزة، محذرة من "الانزلاق إلى مجاعة هائلة"، فيما أشار التصنيف العالمي للأمن الغذائي "IPC" إلى أنّ ما يجري هو "مجاعة من صنع الإنسان بالكامل".

وبحسب الموقع، تترافق هذه الحملات الإعلامية مع تصريحات علنية لمسؤولين "إسرائيليين" أيدوا سياسة التجويع كوسيلة لفرض الاستسلام أو دفع الفلسطينيين إلى الهجرة، بينهم وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي قال: "بدون ماء أو كهرباء سيموتون جوعاً أو يستسلمون"، والوزير عميخاي إلياهو الذي دعا إلى "تجويع الفلسطينيين ".

المصدر / فلسطين أون لاين