حفيد نيلسون مانديلا ينضمّ إلى "أسطول الصمود" المتجه لغزَّة

أعلن أسطول الصمود العالمي، انضمام ماندلا مانديلا حفيد الزعيم الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا إلى قافلة الأسطول المتجهة إلى قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي والتجويع الممنهج.

وقال الأسطول بتدوينة على منصة "إكس": "ماندلا مانديلا، حفيد نيلسون مانديلا، ينضم إلى 10 من مواطني جنوب إفريقيا على متن أسطول الصمود".

ومن جهته، قال ماندلا مانديلا، إن "حياة الفلسطينيين في ظل "الاحتلال الإسرائيلي" أسوأ من أي شيء عاشه السود في جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري، وحث المجتمع الدولي على تقديم العون لهم.

وأدلى مانديلا (51 عاما) بهذه التصريحات في مطار جوهانسبرغ حيث كان يستقل طائرة متجهة إلى تونس للانضمام إلى أسطول يهدف إلى إيصال المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية إلى غزة رغم الحصار البحري الإسرائيلي.

وقال مانديلا "عدد منا ممن زاروا الأراضي المحتلة في فلسطين لم يعودوا إلا باستنتاج واحد وهو أن الفلسطينيين يعانون من شكل من أشكال الفصل العنصري أسوأ بكثير مما شهدناه نحن… نؤمن بأن على المجتمع الدولي أن يواصل دعم الفلسطينيين كما وقفوا معنا جنبا إلى جنب".

وشدد مانديلا على أنه عندما انتهى نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا عام 1994، كان ذلك بعد ضغوطات وعقوبات شديدة من الدول الأخرى.

وأوضح "لقد عزلوا جنوب أفريقيا التي عانت من نظام الفصل العنصري مما أدى لانهياره في النهاية. ونحن نعتقد أن الوقت قد حان لتحقيق ذلك بالنسبة للفلسطينيين".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، تقدمت جنوب إفريقيا بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على غزة، وبعد شهر رفعت دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بداعي انتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 التي تنص على منع الإبادة الجماعية ومعاقبة المتورطين فيها.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب آنذاك يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين بغزة.

والأحد، انطلقت نحو 20 سفينة ضمن "أسطول الصمود" من ميناء برشلونة الإسباني، تبعتها قافلة أخرى فجر الاثنين من ميناء جنوة شمال غرب إيطاليا.

ومن المنتظر أن تلتقي هذه السفن بقافلة أخرى ستنطلق من تونس الأحد المقبل، قبل أن تواصل رحلتها باتجاه غزة خلال الأيام المقبلة.

ويتكون الأسطول من اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية.

