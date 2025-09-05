700 يوم من الإبادة الجماعيَّة المُتواصلة على غزَّة.. عمليات نسف واسعة ومجازر مروعة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 700 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.



وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 11,699 شهيدًا و 49,542 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 64,231 شهيدًا و 161,583 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.



وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

ارتقى 4 شهداء وأصيب آخرون في قصف الاحتلال شقة سكنية بمنطقة اليرموك وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء 4 شهداء آخرين وإصابة آخرين إثر قصف الاحتلال خيمة داخل حرم الجامعة الإسلامية غرب غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال شقة سكنية بعمارة الرؤية قرب جمعية الشبان المسيحيين في شارع الجلاء غرب المدينة، ما أدى لارتقاء شهيدين وإصابة آخرين.

واستشهد مواطنان آخران في قصف خيمة تحت مبنى وزارة العمل مقابل هيئة المتقاعدين بشارع الثورة غرب غزة.

وارتقى شهيدان في غارة استهدفت عمارة سكنية بشارع الثلاثيني بحي الصبرة وسط غزة، فيما أصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال خيمة بجوار مسجد حمزة في شارع اللبابيدي غرب المدينة.

وفي قصف آخر، استشهد مواطنان باستهداف خيمة قرب مقر الجوازات عند مفترق الأزهر غرب غزة.

وشن طيران الاحتلال غارة محيط موقف الشجاعية شرق مدينة غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي متواصل.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من حي الشيخ رضوان، شمالي مدينة غزة، فيما أطلقت مُسيرات الاحتلال النار تجاه منازل المواطنين في حي الشيخ رضوان وشارع الجلاء، شمالي مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين