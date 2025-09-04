سفينة إنقاذ إيطالية تنضم إلى "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة

وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلن أسطول الصمود العالمي، اليوم الخميس، أن منظمة الطوارئ الإيطالية "إيميرجنسي" ستنضم إلى قافلته البحرية المتجهة إلى قطاع غزة، عبر إرسال سفينتها المخصصة للإنقاذ "لايف سبورت".

وأوضح الأسطول، في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن السفينة الإيطالية التي يبلغ طولها 51 متراً وتُستخدم عادة في عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، ستقدم هذه المرة دعماً طبياً ولوجستياً ضمن الرحلة التضامنية.

وبانضمامها، تعزز "لايف سبورت" الأسطول الذي يضم عشرات القوارب ومئات النشطاء القادمين من 44 دولة، من بينهم الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ. وكان الأسطول أعلن في وقت سابق اليوم انضمام ماندلا مانديلا، حفيد الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا، إلى القافلة.

ويواصل الأسطول رحلته في البحر الأبيض المتوسط لليوم الرابع على التوالي، بعد انطلاق نحو 20 سفينة الأحد الماضي من ميناء برشلونة الإسباني، تبعتها قافلة أخرى من ميناء جنوة الإيطالي فجر الاثنين. ومن المنتظر أن تلتقي هذه السفن بقافلة أخرى ستبحر من تونس الأحد المقبل، قبل متابعة مسارها باتجاه غزة خلال الأيام المقبلة.

ويتكون أسطول الصمود من تحالف يضم اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة صمود نوسانتارا الماليزية.

وتأتي هذه التحركات في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر على غزة منذ 18 عاماً، وفي وقت بات فيه نحو 1.5 مليون فلسطيني بلا مأوى بعد تدمير منازلهم جراء العدوان. ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، ما أدخل السكان في مجاعة خانقة رغم تكدس شاحنات المساعدات على حدوده.

وبدعم أميركي، تواصل إسرائيل حربها على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلفت حتى الآن 64,231 شهيداً و161,583 جريحاً، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، فضلاً عن مجاعة أودت بحياة 370 فلسطينياً بينهم 131 طفلاً، وفق بيانات فلسطينية رسمية.

المصدر: وكالة الأناضول