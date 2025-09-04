البرغوثي: صمود الفلسطينيين ومقاومتهم سيُفشل مخططات الاحتلال

فلسطين أون لاين

04 سبتمبر 2025 . الساعة 22:12 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أن المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني في أرضه سيحولان دون نجاح مخططات الاحتلال بضم الضفة الغربية وتهجير سكانها.

وأشار البرغوثي إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه "مؤامرة كبرى" يتجاهلها العالم، في ظل استمرار موجة التطبيع العربي مع إسرائيل، رغم جرائمها وقتلها للأطفال بشكل يومي.

وشدد على أن الفلسطينيين مصممون على البقاء في وطنهم، لافتًا إلى أن تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تعكس بوضوح نية الاحتلال ضم الأرض وتهجير أهلها.

وانتقد البرغوثي موقف السلطة الفلسطينية، معتبرًا أنها عاجزة عن مواجهة ما يتعرض له الشعب من أذى، في وقت لا تزال بعض الشخصيات متمسكة بما سماه "أوهام الحلول الوسط".

وتطرق إلى ما يجري في المسجد الأقصى من تقسيم زماني ومكاني، وإقامة صلوات تلمودية، مؤكداً أن الاحتلال لم يكن ليتجرأ على ذلك لولا صمت العالم العربي والإسلامي.

وحول سلاح المقاومة، قال البرغوثي إن تسليم المقاومة لسلاحها أو تصفية المقاومين لن يوقف العدوان الإسرائيلي، موضحًا أن الهدف الثابت للاحتلال منذ عقود هو ترحيل الفلسطينيين وتهجيرهم.

وأضاف أن ما ينقص الشعب الفلسطيني هو موقف عربي وإسلامي يتناسب مع حجم الجريمة التي تُرتكب بحق الفلسطينيين وبما ينسجم مع رفض مشروع "إسرائيل الكبرى" الذي يحلم به نتنياهو.

واستعاد البرغوثي تجربة الانتفاضة الأولى عام 1987، مشيراً إلى أنها أنقذت منظمة التحرير من العزلة بعد خروجها من بيروت، في حين أعقب الانسحاب مجزرة صبرا وشاتيلا التي بقيت شاهداً على جرائم الاحتلال وحلفائه.

