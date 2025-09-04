24 دقيقة تصفيق لفيلم "صوت هند رجب" في فينيسيا السينمائي

وكالات/ فلسطين أون لاين

شهد العرض الأول لفيلم "صوت هند رجب"، الأربعاء، في مهرجان فينيسيا السينمائي، تصفيقًا حارًا استمر أكثر من 22 دقيقة، تخلله هتافات التضامن مع الشعب الفلسطيني وعبارات "فلسطين حرة".

الفيلم يجسد مأساة الطفلة الفلسطينية هند رجب (5 أعوام) التي قُتلت مع 6 من أقاربها بقصف سيارة جنوب غرب مدينة غزة في 29 يناير/كانون الثاني 2024، خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

الفيلم يعتمد على التسجيلات الصوتية الحقيقية لهند رجب قبل استشهادها، حيث تظهر توسلاتها: "أنا خائفة جدًا، أرجوكم تعالوا"، مدعّمة بصوت مشغلي خدمة الهلال الأحمر الفلسطيني الذين حاولوا طمأنتها لساعات قبل أن يُقتل المسعفون.

وقالت المخرجة التونسية كوثر بن هنية، المرشحة لجائزة الأوسكار، إن "صوت هند يمثل صوت غزة التي تطلب المساعدة، والفيلم يسعى لإظهار حقيقة مأساة المدنيين التي كثيرًا ما تُنسى".

وأضافت أن الهدف من الفيلم هو منح الضحايا وجهًا وصوتًا، وتذكير العالم بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون.

حضر العرض عدد من نجوم هوليود الذين شاركوا في إنتاج الفيلم، منهم براد بيت، خواكين فينيكس، روني مارا، ألفونسو كوارون وجوناثان غليزر، حيث وقفوا لتهنئة المخرجين وطاقم العمل، ورفعوا صورة هند رجب أثناء التصفيق الحار.

وأشار فريق العمل إلى أن التجربة كانت مؤثرة للغاية، وقال الممثل الفلسطيني معتز ملحيس: "مرتان لم أتمكّن فيهما من مواصلة التصوير بسبب نوبة هلع، لما حمله صوت هند من مأساة".