محلل "إسرائيلي": عملية برية جديدة في غزة لن تغيّر المعادلة

ترجمة عبد الله الزطمة

قال المحلل "الإسرائيلي" آفي يسسخاروف، في مقال نُشر بصحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الخميس، إن تكرار العمليات البرية في مدينة غزة لن يفضي إلى نتائج مغايرة، مشيراً إلى أن حماس لن تستسلم وأن ملف الأسرى قد يزداد تعقيداً.

وأضاف يسسخاروف، أن "المقولة الشهيرة المنسوبة إلى أينشتاين، بأن الحماقة هي تكرار الفعل نفسه وانتظار نتيجة مختلفة، تنطبق تماماً على النقاش الدائر حول توسيع العملية البرية داخل مدينة غزة"، لافتاً إلى أن كبار قادة الجيش يدركون هذه الحقيقة، لكن الحكومة تسعى لتسويقها كخيار جديد.

وأكد أن "الجيش الإسرائيلي" سبق أن توغل في معظم أحياء غزة، من الرمال والشيخ رضوان شمالاً، إلى التفاح والصبرة والشجاعية والزيتون ومخيم الشاطئ، دون أن يحقق انهيار الحركة أو إطلاق سراح الأسرى.

واعتبر أن الهدف الحقيقي لحكومة بنيامين نتنياهو من التلويح بعملية واسعة ليس إنهاء الحرب أو استعادة الأسرى، بل ضمان استمرار القتال للحفاظ على تماسك الائتلاف وكسب دعم أحزاب اليمين المتطرف.

وختم يسسخاروف بالقول إن "الاحتلال الكامل للقطاع أو تهجير سكانه قد يكون ضمن مخططات الحكومة، لكن الطريق إلى ذلك لا يزال طويلاً جداً"، مشيراً إلى أن الدعم الأميركي المستمر يوفر لنتنياهو الغطاء السياسي لمواصلة عملياته، رغم الانتقادات المتصاعدة داخلياً ودولياً.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين