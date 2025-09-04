الصحة: 84 شهيدًا و 338 إصابة وصلوا إلى مستشفيات القطاع الـ 24 ساعة الماضية

فلسطين أون لاين

04 سبتمبر 2025 . الساعة 13:35 بتوقيت القدس
أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 84 شهيدًا، و 338 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 17 شهيدًا و 174 إصابة،
ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,356 شهيدًا وأكثر من 17,244 إصابة.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 370 حالة وفاة، من ضمنهم 131 طفلًا.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 11,699 شهيدًا و 49,542 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 64,231 شهيدًا و 161,583 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه تم إضافة عدد 401 شهيد للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

وأعلنت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
 

