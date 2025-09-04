من محكمة لاهاي إلى نوتردام.. وقفة احتجاجية دعماً لغزة وإشادة بالوزراء الهولنديين المستقيلين

نظم عدد من نشطاء السلام الهولنديين والأجانب المقيمين في البلاد وقفة احتجاجية ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي، من أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي في هولندا وصولا إلى مدينة نوتردام ثاني، أكبر المدن الهولندية.

ورفع المحتجون لافتات تحمل صور الوزراء الهولنديين المستقيلين. احتجاجاً على "جرائم الإبادة والتجويع" التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي " بحق سكان قطاع غزة والإرهاب الممنهج و الوحشي الذي تمارسه دولة الكيان بحق الغزيين".

تأتي الوقفة الاحتجاجية أيضًا دعمًا لاستقالة جميع أعضاء الحكومة الهولندية من حزب "العقد الاجتماعي الجديد" من حكومة تصريف الأعمال، وذلك بعد يوم واحد من استقالة وزير الخارجية، بسبب فشل فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي جراء عدوانه المستمر على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما حث المحتجون المسؤولين في الحكومة الهولندية على تكثيف الجهود الفعالة الدفاع عن القضية الفلسطينية أمام آلة البطش الإسرائيلي تجاه سكان غزة، مؤكدين ضرورة تكثيف العمل لكشف حقيقة ما يرتكب من فظائع وجرائم وانتهاكات بحق المدنيين العزل في غزة.

وحمَّل المحتجون لافتات مؤيدة تهيب بالخطوة التي أقدم عليها أعضاء الحكومة الهولندية من حزب "العقد الاجتماعي الجديد" على خلفية تقديم استقالتهم قبل عدة أيام ، بسبب فشل فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي جراء عدوانه المستمر على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما ارتدى المحتجون معاطف الأطباء في خطوة رمزية تهيب بلأدوار الكبيرة التي تقوم به الطواقم الطبية في قطاع غزة من عمليات إنقاذ وإسعاف تحت وابل القصف العنيف والاستهداف المتعمد الذي يتعرضون له بشكل مستمر.

الجدير بالذكر أن مدينة لاهاي الهولندية تشهد باستمرار فعاليات منظمة من قبل مناصري القضية الفلسطينية والمدافعين عن حقوق سكان قطاع غزة للتعبير عن تضامنهم والاحتجاج ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ مايقارب العامين.

المصدر / فلسطين أون لاين