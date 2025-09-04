وزارة الحكم المحلي واليونيسيف تعلن عن فرص عمل في مجال النظافة العامة.. سجل الآن

تعلن وزارة الحكم المحلي والمجلس المشترك لإدارة النفايات، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، عن توفر فرص عمل مؤقتة لعمال نظافة وجمع نفايات في محافظات خانيونس، رفح، والوسطى.

ستقوم هذه الوظائف على جمع النفايات الصلبة من الأحياء والشوارع ومخيمات النزوح باستخدام أدوات بسيطة، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها.

شروط التقديم

للجميع (عمال النظافة وجمع النفايات):

- العمر بين 18 و 55 سنة.

- أن تكون مقيمًا في إحدى المحافظات (خانيونس، رفح، الوسطى).

- ألا تعمل في أي جهة حكومية أو خاصة وليس لديك دخل ثابت.

- الالتزام بساعات العمل والتعليمات.

- أن تكون لائقًا بدنيًا ومستعدًا للعمل.

- يُقبل شخص واحد فقط من العائلة المباشرة (الأب، الابن، الإخوة).

-لم تشارك في أي برنامج مشابه بتمويل من اليونيسف خلال عام 2025.

- امتلاك محفظة إلكترونية (PALPAY) فعالة ومسجلة باسمك الشخصي لتلقي المستحقات المالية بشكل آمن.

شروط إضافية لوظيفة "عامل نظافة مع عربة كارو":

- امتلاك عربة كارو مزودة بصندوق لجمع النفايات.

- أن يكون الحيوان المستخدم (حصان/حمار) في حالة صحية جيدة.

طريقة التقديم

- التقديم متاح فقط عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

- آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم 08 سبتمبر 2025.

- الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ أو بأي طريقة أخرى لن يتم النظر فيها.

ملاحظات هامة:

- التسجيل لا يضمن القبول، حيث يتم الاختيار بناءً على معايير محددة وتوفر التمويل.

- يُمنع التسجيل في أكثر من مدينة، وسيؤدي تكرار الاسم إلى إلغاء الطلب.

- من المتوقع أن يبدأ المشروع في منتصف شهر سبتمبر 2025 ويستمر لمدة 45 يومًا.

لتقديم الطلب، يرجى الضغط على الرابط التالي، اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين