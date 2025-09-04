فلسطين أون لاين

04 سبتمبر 2025 . الساعة 10:47 بتوقيت القدس
أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 4 سبتمبر 2025

تشهد أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين، اليوم الأربعاء 4 سبتمبر، انخفاضاً طفيفاً آخر في عمليات البيع والشراء.

آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، جاء على النحو التالي:

- الدولار الأمريكي (الأزرق) مقابل الشيكل: شراء 3.22 - 3.27 بيع.

- الدينار الأردني مقابل الشيكل: شراء 4.05 - 4.15 بيع.

- اليورو مقابل الشيكل: شراء 3.20 - 3.55 بيع.

- الجنيه المصري مقابل الشيكل: شراء 0.10 - 0.15 بيع.

- الدولار الأمريكي مقابل الدينار الأردني: شراء 0.77 - 0.80 بيع

المصدر / فلسطين أون لاين
