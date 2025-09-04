فلسطين أون لاين

04 سبتمبر 2025 . الساعة 10:31 بتوقيت القدس
الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اقتحام منازل وتفتيشها والتنكيل بأصحابها.

في مدينة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال أحياء عدة إضافة إلى مخيمي بلاطة شرقا والعين غربا، واعتقلت ستة مواطنين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، وهم: يزن الطنبور من شارع عصيرة، نزار منى من شارع 10، أحمد شقيرات من حي رفيديا، صهيب دويكات من بلاطة البلد، محمد يوسف خليل من مخيم بلاطة، ومصعب الشيخ عمر من مخيم العين. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس، وداهمت أحد المنازل وفتشته وخرّبت محتوياته.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، وهم: مصعب جهاد حرب من بلدة بيت أولا غرب الخليل، والشقيقين أحمد ومحمود مفضل ربعي من بلدة يطا جنوبا، بالإضافة إلى مراد كامل حلايقة ووائل محمد حلايقة من بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، بعد حملة تفتيش وتخريب طالت عدة منازل في بلدتي الشيوخ وسعير.

أما في سلفيت، فقد اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من المدينة وبلداتها، وهم: عبد الستار عواد، عادل الخفش، معمر زيقان، والشاب همام عزيز فتاش.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير عبد الله صائب صوافطة في خلة الصوحة، ودمّرت محتوياته واعتقلت زوجته.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #اعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى

