القوَّات المُسلَّحة اليمنية تنفِّذ عمليةً عسكرية في يافا المُحتلَّة وتبعثُ رسالةً للدُّول العربيَّة والإسلاميَّة

04 سبتمبر 2025 . الساعة 09:46 بتوقيت القدس
نفذت القوّة الصاروخيّة في القوات المسلّحة اليمنيّة عمليّة عسكريّة استهدفتْ مطار اللُّد "بن غورويون" في منطقةِ يافا المحتلّة، بصاروخٍ باليستيٍّ نوعِ "ذو الفقارِ".

وأكدت القوات اليمنية في بيان عسكري، اليوم الخميس، أنَّ الصاروخ وصل إلى هدفه، وفشلتْ كلّ المنظومات الاعتراضية "الإسرائيليّةِ" والأمريكيّة في اعتراضِه، وتسبّب في هروبِ الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئِ وتعليق حركةِ المطار.

وقالت، إنَّ الموقفَ العربيَّ والإسلاميَّ المتخاذل من بعض الدول والمتواطئَ والمشارك من دولٍ أخرى ليشجّع العدوَّ على المضيِّ قدماً في تنفيذ مخطّطه الإجراميِّ الوحشيّ بتشديد الحصار وتوسيع العدوان، وهو ما سيؤدّي إلى تفاقم المجاعة وتزايد أعداد الضحايا.

وأوضحت، أنَّ ما يتعرّض له شعبنا الفلسطينيّ المظلوم في غزّة، ليحتّم على كافة الشعوب ضرورة التحرّك وكسر كافة القيود تأديةً للواجب الدينيّ والأخلاقيّ والإنسانيّ في إنهاء هذه الجريمة غير المسبوقة في تاريخنا المعاصر.

وأضات، "الجميع تقع عليه المسؤولية ولا يسقط الواجب إلا بتأديتِه".

وجددت القوات اليمنية في بيانها تأكيدها على الاستمرارفي إسناد غزّة حتى وقف العدوان عليها ورفع الحصار عنها.

