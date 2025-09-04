فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

القوَّات المُسلَّحة اليمنية تنفِّذ عمليةً عسكرية في يافا المُحتلَّة وتبعثُ رسالةً للدُّول العربيَّة والإسلاميَّة

شجرة الأمل.. من تحت الركام تولد الحياة

احتجاجات فلسطين تُربك درّاجين "إسرائيليين" في طواف "لافويلتا" بإسبانيا.. "اطردوا رفقاء نتنياهو من السِّباق"

ريم وبناتها الثلاث.. صمتٌ يلتهم طفولتهن تحت الحرب

ضم الضفة الغربية حقيقة قائمة دون أدنى شك

خبراء يؤكدون: صنعاء توجه ضربات قوية وتعيد رسم قواعد المواجهة مع الاحتلال

"المعايير مكتملة".. كيف يمكن الاستفادة من تقرير علماء الإبادة الجماعية؟

حماس تردُّ على تصريحات الرئيس الأمريكي حول الإفراج عن أسرى الاحتلال.. "قدَّمنا ردَّنا للوسطاء وهذا ما جاء فيه"

الإبادة الجماعيَّة في يومها الـ 699.. مجازر متواصلة في غزَّة ونزوحٌ قسري وسط ظروف كارثية

اليونان... "هند رجب" تتقدم بشكوى ضد ضابط "إسرائيلي" ارتكب جرائم حرب

احتجاجات فلسطين تُربك درّاجين "إسرائيليين" في طواف "لافويلتا" بإسبانيا.. "اطردوا رفقاء نتنياهو من السِّباق"

04 سبتمبر 2025 . الساعة 09:07 بتوقيت القدس
...
احتجاجات فلسطين تُربك درّاجين "إسرائيليين" في طواف "لافويلتا" بإسبانيا.. "اطردوا رفقاء نتنياهو من السِّباق"

أعلن منظمو طواف إسبانيا للدراجات الهوائية "لا فويلتا"، عن تقصير المرحلة الحادية عشرة في مدينة بلباو، وعدم احتساب فائز لها، وذلك بعد احتجاجات مؤيدة لفلسطين شهدها خط النهاية.

وأوضح بيان رسمي لإدارة السباق، أمس الأربعاء، "بعد الأحداث التي وقعت عند خط النهاية، تقرر اعتماد توقيت المرحلة قبل 3 كيلومترات من خط الوصول، ولن يتم إعلان فائز لهذه المرحلة."

وأكد البيان أن الأزمنة المسجلة حتى تلك النقطة ستُعتمد في الترتيب العام للسباق.

وشهدت المنطقة القريبة من خط النهاية تجمع عدد كبير من المتظاهرين المؤيدين للقضية الفلسطينية، حاول بعضهم تجاوز الحواجز الأمنية أثناء مرور المتسابقين في المرة الأولى، ما دفع قوات الشرطة إلى التدخل.

ويتعرض السباق هذا العام لسلسلة من الاحتجاجات اليومية، حيث ركّز المتظاهرون جهودهم على فريق "إسرائيل - بريمير تيك" الإسرائيلي، الذي يشارك ضمن الفرق الرسمية في الطواف.

وطالب محتجون إسبان بطرد الفريق "الإسرائيلي" المملوك لسيلفان آدامز، المعروف بكونه صديقًا مقربًا من رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو.

كما حاول المحتجون اعتراض طريق دراجي الفريق "الإسرائيلي" في السباق.

ومن المتوقع أن تتواصل الاحتجاجات المناهضة "لإسرائيل" بشكل أوسع، خلال السباق الذي سيمر عبر مدينة بيلباو في إقليم الباسك، تزامنا مع اتخاذ الشرطة تدابير أمنية مشددة.

وفي سياق متصل، طالبت وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية سيرا ريغو، من المدير العام لـ "لافويلتا" خافيير غيّين استبعاد الفريق "الإسرائيلي" من السباق.

ودعت في منشور لها عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، الجهة المنظمة للسباق بالسماح بتنظيم التظاهرات المناهضة "لإسرائيل".

يُذكر أن منظمات المجتمع المدني الداعمة لفلسطين في إسبانيا، أطلقت بالتزامن مع انطلاق سباق "لافويلتا" مبادرة تحت اسم "منصة مقاطعة الرياضة مع إسرائيل"، دعت من خلالها إلى منع مشاركة دولة الاحتلال في المنافسات الرياضية طالما أن حكومتها تواصل ارتكاب جرائم حرب وتنفيذ إبادة جماعية في غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت 63 ألفا و746 شهيدًا، و161 ألفا و245 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 367 فلسطينيا بينهم 131 طفلا.

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #طواف لافويلتا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة