احتجاجات فلسطين تُربك درّاجين "إسرائيليين" في طواف "لافويلتا" بإسبانيا.. "اطردوا رفقاء نتنياهو من السِّباق"

أعلن منظمو طواف إسبانيا للدراجات الهوائية "لا فويلتا"، عن تقصير المرحلة الحادية عشرة في مدينة بلباو، وعدم احتساب فائز لها، وذلك بعد احتجاجات مؤيدة لفلسطين شهدها خط النهاية.

وأوضح بيان رسمي لإدارة السباق، أمس الأربعاء، "بعد الأحداث التي وقعت عند خط النهاية، تقرر اعتماد توقيت المرحلة قبل 3 كيلومترات من خط الوصول، ولن يتم إعلان فائز لهذه المرحلة."

وأكد البيان أن الأزمنة المسجلة حتى تلك النقطة ستُعتمد في الترتيب العام للسباق.

وشهدت المنطقة القريبة من خط النهاية تجمع عدد كبير من المتظاهرين المؤيدين للقضية الفلسطينية، حاول بعضهم تجاوز الحواجز الأمنية أثناء مرور المتسابقين في المرة الأولى، ما دفع قوات الشرطة إلى التدخل.

ويتعرض السباق هذا العام لسلسلة من الاحتجاجات اليومية، حيث ركّز المتظاهرون جهودهم على فريق "إسرائيل - بريمير تيك" الإسرائيلي، الذي يشارك ضمن الفرق الرسمية في الطواف.

وطالب محتجون إسبان بطرد الفريق "الإسرائيلي" المملوك لسيلفان آدامز، المعروف بكونه صديقًا مقربًا من رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو.

كما حاول المحتجون اعتراض طريق دراجي الفريق "الإسرائيلي" في السباق.

ومن المتوقع أن تتواصل الاحتجاجات المناهضة "لإسرائيل" بشكل أوسع، خلال السباق الذي سيمر عبر مدينة بيلباو في إقليم الباسك، تزامنا مع اتخاذ الشرطة تدابير أمنية مشددة.

وفي سياق متصل، طالبت وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية سيرا ريغو، من المدير العام لـ "لافويلتا" خافيير غيّين استبعاد الفريق "الإسرائيلي" من السباق.

ودعت في منشور لها عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، الجهة المنظمة للسباق بالسماح بتنظيم التظاهرات المناهضة "لإسرائيل".

هكذا أُستُقبِل المشاركين في طواف إسبانيا للدراجات الهوائية بمدينة (بلباو Bilbao) بإقليم الباسك شمال إسبانيا، إحتجاجا على المشاركة الإسرائيلية في الطواف.

مما إضطر المنظمين لإنهاء هذه الجولة 3 كيلومترات قبل نقطة النهاية، ومن دون فائز بها.#LaVuelta25#lavuelta2025#lavueltartve3s pic.twitter.com/A6KVSAO9ey — 🔻ولد الفيلالي (@balsafi2020) September 3, 2025

يُذكر أن منظمات المجتمع المدني الداعمة لفلسطين في إسبانيا، أطلقت بالتزامن مع انطلاق سباق "لافويلتا" مبادرة تحت اسم "منصة مقاطعة الرياضة مع إسرائيل"، دعت من خلالها إلى منع مشاركة دولة الاحتلال في المنافسات الرياضية طالما أن حكومتها تواصل ارتكاب جرائم حرب وتنفيذ إبادة جماعية في غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت 63 ألفا و746 شهيدًا، و161 ألفا و245 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 367 فلسطينيا بينهم 131 طفلا.

المصدر / وكالات