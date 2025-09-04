الإبادة الجماعيَّة في يومها الـ 699.. مجازر متواصلة في غزَّة ونزوحٌ قسري وسط ظروف كارثية

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 699 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.



وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 حالات وفاة جديدة من بينهم 1 طفل، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 367 حالة وفاة، من ضمنهم 131 طفلًا.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 11,615 شهيدًا و 49,204 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 63,746 شهيدًا و 161,245 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر واسعة خلال ثلاثة أسابيع من عدوانه البري على مدينة غزة، منذ 13 أغسطس/آب الجاري، أدت إلى استشهاد 1100 فلسطيني وإصابة 6008 آخرين.

وقال المكتب الحكومي، إن قوات الاحتلال أجبرت عشرات الآلاف من السكان على الإخلاء القسري، في وقت فجّرت فيه أكثر من 100 روبوت مفخخ وسط الشوارع والأحياء السكنية، ونفذت أكثر من 70 غارة جوية مباشرة بالطائرات الحربية.

وأوضح، أن العدوان خلّف معدلًا يوميًا يتجاوز 52 شهيدًا و285 مصابًا، بالتزامن مع انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية بفعل الاستهداف الممنهج للمستشفيات ومراكز الإسعاف.

وحمل المكتب الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب الإدارة الأمريكية والدول المنخرطة في دعمه، المسؤولية الكاملة عن "جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين"، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات تشكل "خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني".

وطالب البيان المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية باتخاذ خطوات عاجلة وملزمة لوقف العدوان، وتقديم قادة الاحتلال إلى المحاكم الدولية كمجرمي حرب.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

ارتقى 5 شهداء وأصيب آخرون؛ غالبيتهم أطفال، جراء قصف الاحتلال خيام النازحين غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء 3 شهداء وإصابة آخيرن جراء قصف الاحتلال منزلًا في حي الصبرة وسط مدينة غزة.

وارتقى 4 شهداء، بينهم 3 أطفال، جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة نازحين في محيط دوار أبو مازن غرب مدينة غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها منطقتي الصفطاوي وأبو إسكندر شمال مدينة غزة، بالإضافة لتفجير روبوتًا مفخخًا بين المنازل شرق حي الشيخ رضوان شمالي المدينة.

ووصلت عدة إصابات لأطفال إلى مستشفى ناصر جراء قصف الاحتلال خيام النازحين في مخيم الشافعي بالمواصي غرب خان يونس.

وشنّت طائرات الاحتلال الحربية غارة على الحي الياباني غربي خانيونس جنوبي القطاع، تزامنًا مع إطلاق نار مكثف من الدبابات شمال غرب المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين