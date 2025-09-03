الضفة .. 15 عملًا مقاومًا ضد الاحتلال والمستوطنين خلال 24 ساعة

متابعة/ فلسطين أون لاين

شهدت مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تصاعدًا ملحوظًا في أعمال المقاومة الشعبية والمسلحة.

ورصد مركز معلومات فلسطين "معطى" تنفيذ خمس عشرة عملية متنوعة شملت اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات ناسفة وإلقاء زجاجات حارقة، إضافة إلى مواجهات عنيفة ورشق بالحجارة والتصدي لهجمات المستوطنين.

ففي رام الله، اندلعت مواجهات عنيفة في بلدة سنجل بعد تصدي الأهالي لهجوم المستوطنين، بينما شهدت محافظة جنين اشتباكات في منطقة مرج ابن عامر أعقبها تفجير عبوة ناسفة استهدفت جيبًا عسكريًا، في حين تواصلت المواجهات داخل المدينة.

أما طولكرم فشهدت مواجهات واسعة تركزت في أحيائها وشوارعها، بالتزامن مع اندلاع اشتباكات عنيفة في بلدة طمون بمحافظة طوباس تخللها إطلاق نار ورشق بالحجارة.

وفي نابلس، تجددت المواجهات في عدة بلدات أبرزها بيتا حيث ألقى الشبان زجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال وآلياته، فيما تصدى الأهالي في بلدة أوصرين لهجمات المستوطنين، واندلعت مواجهات متفرقة في مادما ومخيم بلاطة. كما شهدت مدينة قلقيلية مواجهات متفرقة تخللها رشق بالحجارة باتجاه قوات الاحتلال.

ويشير تقرير "معطى" إلى أن هذا التصاعد في العمليات يعكس اتساع رقعة الفعل المقاوم في مختلف محافظات الضفة الغربية، رغم استمرار عدوان الاحتلال وتصاعد اعتداءات المستوطنين.