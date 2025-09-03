فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مشاهد ملحمية.. مقاوم من القسام يعتلي "ميركافاه" في قلب معارك جباليا

حماس: الاحتلال يواصل التَّدمير الممنهج لمدينة غزَّة والإبادة

إمارة الخليل بين الواقع والتهويل

ستارمر: ما يحدث في غزة مجاعة من صنع الإنسان

زامير يكثِّف رسائل الدَّعم لقوَّاته وسط تراجع الامتثال للاحتياط

الاحتلال يمدِّد الاعتقال الإداريُّ بحقِّ مديري مستشفيات بغزَّة

قصفٌ متواصل ومجازر داميَّة... أبرز تطورات حرب الإبادة الجماعيَّة في قطاع غزة

القسَّام تطلق "عصا موسى"... باحث يوضِّح الرَّمز الدِّينيُّ والاستراتيجيَّة العسكريَّة وراء الاسم

سموتريتش يهدد السلطة بـ "الإبادة" ويدعو لضم كامل الضفة

الإعلاميَّ الحكوميِّ: 1100 شهيد بمدينة غزَّة خلال ثلاثة أسابيع من العدوان

الضفة .. 15 عملًا مقاومًا ضد الاحتلال والمستوطنين خلال 24 ساعة

03 سبتمبر 2025 . الساعة 21:14 بتوقيت القدس
...
الضفة .. 15 عملية مقاومة ضد الاحتلال والمستوطنين خلال 24 ساعة
متابعة/ فلسطين أون لاين

شهدت مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تصاعدًا ملحوظًا في أعمال المقاومة الشعبية والمسلحة.

ورصد مركز معلومات فلسطين "معطى" تنفيذ خمس عشرة عملية متنوعة شملت اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات ناسفة وإلقاء زجاجات حارقة، إضافة إلى مواجهات عنيفة ورشق بالحجارة والتصدي لهجمات المستوطنين.

ففي رام الله، اندلعت مواجهات عنيفة في بلدة سنجل بعد تصدي الأهالي لهجوم المستوطنين، بينما شهدت محافظة جنين اشتباكات في منطقة مرج ابن عامر أعقبها تفجير عبوة ناسفة استهدفت جيبًا عسكريًا، في حين تواصلت المواجهات داخل المدينة.

أما طولكرم فشهدت مواجهات واسعة تركزت في أحيائها وشوارعها، بالتزامن مع اندلاع اشتباكات عنيفة في بلدة طمون بمحافظة طوباس تخللها إطلاق نار ورشق بالحجارة.

وفي نابلس، تجددت المواجهات في عدة بلدات أبرزها بيتا حيث ألقى الشبان زجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال وآلياته، فيما تصدى الأهالي في بلدة أوصرين لهجمات المستوطنين، واندلعت مواجهات متفرقة في مادما ومخيم بلاطة. كما شهدت مدينة قلقيلية مواجهات متفرقة تخللها رشق بالحجارة باتجاه قوات الاحتلال.

ويشير تقرير "معطى" إلى أن هذا التصاعد في العمليات يعكس اتساع رقعة الفعل المقاوم في مختلف محافظات الضفة الغربية، رغم استمرار عدوان الاحتلال وتصاعد اعتداءات المستوطنين.

#الضفة #الحرب على غزة #فزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة